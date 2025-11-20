Momo Cijena danas

Trenutačna cijena Momo (MOMO) danas je $ 0.003342, s promjenom od 5.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOMO u USD je $ 0.003342 po MOMO.

Momo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MOMO. Tijekom posljednja 24 sata, MOMO trgovao je između $ 0.002769 (niska) i $ 0.003597 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MOMO se kretao +4.66% u posljednjem satu i -7.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 70.58K.

Informacije o tržištu Momo (MOMO)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 70.58K$ 70.58K $ 70.58K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Momo je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.58K. Količina u optjecaju MOMO je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.