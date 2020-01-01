Mochi (MOCHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mochi (MOCHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mochi (MOCHI) Informacije The favourite cat of Base Chain. Named after the CEO of Coinbase's pet cat! Službena web stranica: https://mochithecatcoin.com/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 Kupi MOCHI odmah!

Mochi (MOCHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mochi (MOCHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 937.63B $ 937.63B $ 937.63B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M Povijesni maksimum: $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 $ 0.0000848012 Povijesni minimum: $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 $ 0.0000014397700894 Trenutna cijena: $ 0.0000080715 $ 0.0000080715 $ 0.0000080715 Saznajte više o cijeni Mochi (MOCHI)

Mochi (MOCHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mochi (MOCHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOCHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOCHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOCHI tokena, istražite MOCHI cijenu tokena uživo!

