Mocaverse (MOCA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mocaverse (MOCA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mocaverse (MOCA) Informacije $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Službena web stranica: https://moca.network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Kupi MOCA odmah!

Mocaverse (MOCA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mocaverse (MOCA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 240.13M $ 240.13M $ 240.13M Ukupna količina: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Količina u optjecaju: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 588.80M $ 588.80M $ 588.80M Povijesni maksimum: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Povijesni minimum: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Trenutna cijena: $ 0.06624 $ 0.06624 $ 0.06624 Saznajte više o cijeni Mocaverse (MOCA)

Mocaverse (MOCA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mocaverse (MOCA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOCA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOCA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOCA tokena, istražite MOCA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOCA Jeste li zainteresirani za dodavanje Mocaverse (MOCA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOCA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MOCA na MEXC-u odmah!

Mocaverse (MOCA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOCA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOCA povijest cijena odmah!

MOCA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOCA? Naša MOCA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOCA predviđanje cijene tokena odmah!

