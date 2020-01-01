MOBIX (MOBX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MOBIX (MOBX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MOBIX (MOBX) Informacije MOBIX is a decentralized digital marketplace for suppliers and customers of micromobility-related services, products and solutions. Urban mobility service and infrastructure providers offer their services and resources to individual and professional users in metropolitan areas. Službena web stranica: https://mobix.ai Bijela knjiga: https://mobix.ai/mobix-litepaper-v-1-3/ Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/fetchai Kupi MOBX odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 104.25M Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.69M Povijesni maksimum: $ 0.38886 Povijesni minimum: $ 0.011573141688408596 Trenutna cijena: $ 0.01617

MOBIX (MOBX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MOBIX (MOBX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOBX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOBX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOBX tokena, istražite MOBX cijenu tokena uživo!

