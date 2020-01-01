Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Helium Mobile (MOBILE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Helium Mobile (MOBILE) Informacije

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Službena web stranica:
https://www.helium.com/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Helium Mobile (MOBILE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 29.24M
$ 29.24M$ 29.24M
Ukupna količina:
$ 100.88B
$ 100.88B$ 100.88B
Količina u optjecaju:
$ 89.28B
$ 89.28B$ 89.28B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 33.04M
$ 33.04M$ 33.04M
Povijesni maksimum:
$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082
Povijesni minimum:
$ 0.000070400808645459
$ 0.000070400808645459$ 0.000070400808645459
Trenutna cijena:
$ 0.0003275
$ 0.0003275$ 0.0003275

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Helium Mobile (MOBILE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MOBILE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MOBILE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MOBILE tokena, istražite MOBILE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOBILE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Helium Mobile (MOBILE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOBILE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Helium Mobile (MOBILE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MOBILE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MOBILE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MOBILE? Naša MOBILE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.