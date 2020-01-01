Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Helium Mobile (MOBILE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Helium Mobile (MOBILE) Informacije Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Službena web stranica: https://www.helium.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Kupi MOBILE odmah!

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Helium Mobile (MOBILE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.24M $ 29.24M $ 29.24M Ukupna količina: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B Količina u optjecaju: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.04M $ 33.04M $ 33.04M Povijesni maksimum: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Povijesni minimum: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Trenutna cijena: $ 0.0003275 $ 0.0003275 $ 0.0003275 Saznajte više o cijeni Helium Mobile (MOBILE)

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Helium Mobile (MOBILE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOBILE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOBILE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOBILE tokena, istražite MOBILE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOBILE Jeste li zainteresirani za dodavanje Helium Mobile (MOBILE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOBILE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MOBILE na MEXC-u odmah!

Helium Mobile (MOBILE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOBILE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOBILE povijest cijena odmah!

MOBILE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOBILE? Naša MOBILE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOBILE predviđanje cijene tokena odmah!

