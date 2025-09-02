Više o MOBILE

1 MOBILE u USD cijena uživo:

$0.0003369
+0.56%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Helium Mobile (MOBILE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:08:46 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003273
24-satna najniža cijena
$ 0.0003438
24-satna najviša cijena

$ 0.0003273
$ 0.0003438
$ 0.00779068659230149
$ 0.000070400808645459
+1.32%

+0.56%

+1.29%

+1.29%

Helium Mobile (MOBILE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003368. Tijekom protekla 24 sata, MOBILEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003273 i najviše cijene $ 0.0003438, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOBILE je $ 0.00779068659230149, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000070400808645459.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOBILE se promijenio za +1.32% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +1.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Helium Mobile (MOBILE)

No.739

$ 30.07M
$ 91.77K
$ 33.98M
89.28B
100,880,000,000
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Helium Mobile je $ 30.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 91.77K. Količina u optjecaju MOBILE je 89.28B, s ukupnom količinom od 100880000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.98M.

Helium Mobile (MOBILE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Helium Mobile za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000001876+0.56%
30 dana$ -0.0000371-9.93%
60 dana$ +0.0000406+13.70%
90 dana$ -0.0000632-15.80%
Helium Mobile promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOBILE od $ +0.000001876 (+0.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Helium Mobile 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000371 (-9.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Helium Mobile 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOBILE od $ +0.0000406 (+13.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Helium Mobile 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000632 (-15.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Helium Mobile (MOBILE)?

Pogledajte Helium Mobile stranicu Povijest cijena sada.

Što je Helium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Helium Mobile ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOBILE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Helium Mobile na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Helium Mobile učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Helium Mobile Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Helium Mobile (MOBILE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Helium Mobile (MOBILE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Helium Mobile.

Provjerite Helium Mobile predviđanje cijene sada!

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Helium Mobile (MOBILE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOBILE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Helium Mobile (MOBILE)

Tražiš kako kupiti Helium Mobile? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Helium Mobile na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOBILE u lokalnim valutama

Helium Mobile Resurs

Za dublje razumijevanje Helium Mobile, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Helium Mobile web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Helium Mobile

Koliko Helium Mobile (MOBILE) vrijedi danas?
Cijena MOBILE uživo u USD je 0.0003368 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOBILE u USD?
Trenutačna cijena MOBILE u USD je $ 0.0003368. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Helium Mobile?
Tržišna kapitalizacija za MOBILE je $ 30.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOBILE?
Količina u optjecaju za MOBILE je 89.28B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOBILE?
MOBILE je postigao ATH cijenu od 0.00779068659230149 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOBILE?
MOBILE je vidio ATL cijenu od 0.000070400808645459 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOBILE?
24-satni obujam trgovanja za MOBILE je $ 91.77K USD.
Hoće li MOBILE još narasti ove godine?
MOBILE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOBILE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:08:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

