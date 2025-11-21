Minutes Networ (MNTX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Minutes Networ (MNTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:46:57 (UTC+8)
USD

Minutes Networ (MNTX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Minutes Networ (MNTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.25M
Ukupna količina:
$ 79.87M
Količina u optjecaju:
$ 77.67M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 59.55M
Povijesni maksimum:
$ 0.455
Povijesni minimum:
$ 0.0926428828786598
Trenutna cijena:
$ 0.1191
Minutes Networ (MNTX) Informacije

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Službena web stranica:
https://minutesnetworktoken.io/
Bijela knjiga:
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Minutes Networ (MNTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Minutes Networ (MNTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MNTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MNTX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MNTX tokena, istražite MNTX cijenu tokena uživo!

