Minutes Networ Cijena danas

Trenutačna cijena Minutes Networ (MNTX) danas je $ 0.1191, s promjenom od 7.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MNTX u USD je $ 0.1191 po MNTX.

Minutes Networ trenutačno je na #1087 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.25M, s količinom u optjecaju od 77.67M MNTX. Tijekom posljednja 24 sata, MNTX trgovao je između $ 0.0978 (niska) i $ 0.1304 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.5035847309180984, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0926428828786598.

U kratkoročnim performansama, MNTX se kretao 0.00% u posljednjem satu i -8.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.33K.

Informacije o tržištu Minutes Networ (MNTX)

Poredak No.1087 Tržišna kapitalizacija $ 9.25M$ 9.25M $ 9.25M Obujam (24 sata) $ 2.33K$ 2.33K $ 2.33K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.55M$ 59.55M $ 59.55M Količina u optjecaju 77.67M 77.67M 77.67M Maksimalna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Ukupna količina 79,873,075.02592564 79,873,075.02592564 79,873,075.02592564 Stopa optjecaja 15.53% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minutes Networ je $ 9.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.33K. Količina u optjecaju MNTX je 77.67M, s ukupnom količinom od 79873075.02592564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.55M.