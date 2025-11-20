BurzaDEX+
Cijena Minutes Networ uživo danas je 0.1191 USD.MNTX tržišna kapitalizacija je 9,250,642.1829 USD. Pratite ažuriranja cijene MNTX u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Grafikon aktualnih cijena Minutes Networ (MNTX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:52:24 (UTC+8)

Minutes Networ Cijena danas

Trenutačna cijena Minutes Networ (MNTX) danas je $ 0.1191, s promjenom od 7.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MNTX u USD je $ 0.1191 po MNTX.

Minutes Networ trenutačno je na #1087 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.25M, s količinom u optjecaju od 77.67M MNTX. Tijekom posljednja 24 sata, MNTX trgovao je između $ 0.0978 (niska) i $ 0.1304 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.5035847309180984, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0926428828786598.

U kratkoročnim performansama, MNTX se kretao 0.00% u posljednjem satu i -8.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 2.33K.

Informacije o tržištu Minutes Networ (MNTX)

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minutes Networ je $ 9.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.33K. Količina u optjecaju MNTX je 77.67M, s ukupnom količinom od 79873075.02592564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.55M.

Minutes Networ Povijest cijena USD

Minutes Networ (MNTX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Minutes Networ za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008992-7.02%
30 dana$ -0.0522-30.48%
60 dana$ -0.1187-49.92%
90 dana$ -0.2259-65.48%
Minutes Networ promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MNTX od $ -0.008992 (-7.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Minutes Networ 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0522 (-30.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Minutes Networ 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MNTX od $ -0.1187 (-49.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Minutes Networ 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.2259 (-65.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Minutes Networ (MNTX)?

Pogledajte Minutes Networ stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Minutes Networ

Minutes Networ (MNTX) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MNTX u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Minutes Networ (MNTX) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Minutes Networ mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Minutes Networ dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za MNTX predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Minutes Networ Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Minutes Networ

Spremni započeti s Minutes Networ? Kupnja MNTX je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Minutes Networ.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 77.67M dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Minutes Networ će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Minutes Networ (MNTX) Vodič

Što možete učiniti s Minutes Networ

Što je Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ Resurs

Za dublje razumijevanje Minutes Networ, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Minutes Networ web-stranica
Blokiraj pretraživač

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

