Što je Moonray (MNRY)

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Moonray (MNRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moonray (MNRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MNRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Moonray (MNRY)

Moonray Resurs

Za dublje razumijevanje Moonray, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moonray Koliko Moonray (MNRY) vrijedi danas? Cijena MNRY uživo u USD je 0.002099 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MNRY u USD? $ 0.002099 . Provjerite Trenutačna cijena MNRY u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Moonray? Tržišna kapitalizacija za MNRY je $ 403.19K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MNRY? Količina u optjecaju za MNRY je 192.09M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MNRY? MNRY je postigao ATH cijenu od 0.21100218257573045 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MNRY? MNRY je vidio ATL cijenu od 0.00174864613868221 USD . Koliki je obujam trgovanja za MNRY? 24-satni obujam trgovanja za MNRY je $ 55.80K USD . Hoće li MNRY još narasti ove godine? MNRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MNRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Moonray (MNRY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

