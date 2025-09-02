Moonray (MNRY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002099. Tijekom protekla 24 sata, MNRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001935 i najviše cijene $ 0.002228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNRY je $ 0.21100218257573045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00174864613868221.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNRY se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, +2.59% u posljednjih 24 sata i -25.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Moonray (MNRY)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Moonray je $ 403.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.80K. Količina u optjecaju MNRY je 192.09M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.
Moonray (MNRY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Moonray za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00005299
+2.59%
30 dana
$ -0.001035
-33.03%
60 dana
$ -0.00523
-71.37%
90 dana
$ -0.005818
-73.49%
Moonray promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MNRY od $ +0.00005299 (+2.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Moonray 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001035 (-33.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Moonray 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MNRY od $ -0.00523 (-71.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Moonray 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005818 (-73.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Moonray (MNRY)?
Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.
