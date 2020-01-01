MongolNFT (MNFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MongolNFT (MNFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MongolNFT (MNFT) Informacije MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. Službena web stranica: https://mnftcoin.com/ Bijela knjiga: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d Kupi MNFT odmah!

MongolNFT (MNFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MongolNFT (MNFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Ukupna količina: $ 161.47B $ 161.47B $ 161.47B Količina u optjecaju: $ 142.32B $ 142.32B $ 142.32B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Povijesni maksimum: $ 0.003539 $ 0.003539 $ 0.003539 Povijesni minimum: $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 Trenutna cijena: $ 0.000013445 $ 0.000013445 $ 0.000013445 Saznajte više o cijeni MongolNFT (MNFT)

MongolNFT (MNFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MongolNFT (MNFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MNFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MNFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MNFT tokena, istražite MNFT cijenu tokena uživo!

MongolNFT (MNFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MNFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MNFT povijest cijena odmah!

