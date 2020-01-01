Mnemonics (MNEMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mnemonics (MNEMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mnemonics (MNEMO) Informacije Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. Službena web stranica: https://about.mnemonics-coin.com/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit Istraživač blokova: https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX Kupi MNEMO odmah!

Mnemonics (MNEMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mnemonics (MNEMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 301.62K $ 301.62K $ 301.62K Povijesni maksimum: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Povijesni minimum: $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 $ 0.000005103159474016 Trenutna cijena: $ 0.000010772 $ 0.000010772 $ 0.000010772 Saznajte više o cijeni Mnemonics (MNEMO)

Mnemonics (MNEMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mnemonics (MNEMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MNEMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MNEMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MNEMO tokena, istražite MNEMO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MNEMO Jeste li zainteresirani za dodavanje Mnemonics (MNEMO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MNEMO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MNEMO na MEXC-u odmah!

Mnemonics (MNEMO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MNEMO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MNEMO povijest cijena odmah!

MNEMO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MNEMO? Naša MNEMO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MNEMO predviđanje cijene tokena odmah!

