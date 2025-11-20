Marinade Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Marinade Finance (MNDE) danas je $ 0.07305, s promjenom od 1.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MNDE u USD je $ 0.07305 po MNDE.

Marinade Finance trenutačno je na #3713 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 MNDE. Tijekom posljednja 24 sata, MNDE trgovao je između $ 0.0678 (niska) i $ 0.07413 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.6674570026607753, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.028223705314342616.

U kratkoročnim performansama, MNDE se kretao -0.06% u posljednjem satu i -15.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.20K.

Informacije o tržištu Marinade Finance (MNDE)

Poredak No.3713 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 55.20K$ 55.20K $ 55.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.14M$ 51.14M $ 51.14M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Javni blockchain SOL

