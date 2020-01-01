MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MMOSH Pit Protocol (MMOSH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Informacije MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. Službena web stranica: https://www.mmosh.ai/ Bijela knjiga: https://www.mmosh.ai/the_night_paper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS Kupi MMOSH odmah!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MMOSH Pit Protocol (MMOSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 226.00K $ 226.00K $ 226.00K Povijesni maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000226 $ 0.0000226 $ 0.0000226 Saznajte više o cijeni MMOSH Pit Protocol (MMOSH)

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MMOSH Pit Protocol (MMOSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MMOSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MMOSH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MMOSH tokena, istražite MMOSH cijenu tokena uživo!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MMOSH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MMOSH povijest cijena odmah!

MMOSH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MMOSH? Naša MMOSH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MMOSH predviđanje cijene tokena odmah!

