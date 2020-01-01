MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomika

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MMOSH Pit Protocol (MMOSH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Informacije

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MMOSH Pit Protocol (MMOSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 226.00K
$ 226.00K$ 226.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0000226
$ 0.0000226$ 0.0000226

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MMOSH Pit Protocol (MMOSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MMOSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MMOSH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MMOSH tokena, istražite MMOSH cijenu tokena uživo!

