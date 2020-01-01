MemeDisco (MMD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MemeDisco (MMD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MemeDisco (MMD) Informacije MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards. Službena web stranica: https://disco.zkplay.app/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x27e11ceC24f205DCeB469dcfA918af6e0CB7438c Kupi MMD odmah!

MemeDisco (MMD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MemeDisco (MMD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Povijesni maksimum: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000409 $ 0.000409 $ 0.000409 Saznajte više o cijeni MemeDisco (MMD)

MemeDisco (MMD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MemeDisco (MMD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MMD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MMD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MMD tokena, istražite MMD cijenu tokena uživo!

MemeDisco (MMD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MMD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MMD povijest cijena odmah!

MMD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MMD? Naša MMD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MMD predviđanje cijene tokena odmah!

