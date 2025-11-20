MOMOFUN Cijena danas

Trenutačna cijena MOMOFUN (MM) danas je $ 0.000603, s promjenom od 40.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MM u USD je $ 0.000603 po MM.

MOMOFUN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.70M, s količinom u optjecaju od 7.80B MM. Tijekom posljednja 24 sata, MM trgovao je između $ 0.000552 (niska) i $ 0.001107 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MM se kretao +0.66% u posljednjem satu i -64.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.80K.

Informacije o tržištu MOMOFUN (MM)

Tržišna kapitalizacija $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Obujam (24 sata) $ 59.80K$ 59.80K $ 59.80K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.09M$ 18.09M $ 18.09M Količina u optjecaju 7.80B 7.80B 7.80B Maksimalna količina 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Ukupna količina 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Stopa optjecaja 26.00% Javni blockchain BSC

