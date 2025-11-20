Madlads Cijena danas

Trenutačna cijena Madlads (MLSTRAT) danas je $ 0.0003036, s promjenom od 4.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MLSTRAT u USD je $ 0.0003036 po MLSTRAT.

Madlads trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MLSTRAT. Tijekom posljednja 24 sata, MLSTRAT trgovao je između $ 0.000277 (niska) i $ 0.0003045 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MLSTRAT se kretao +1.87% u posljednjem satu i +0.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 52.65K.

Informacije o tržištu Madlads (MLSTRAT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 52.65K$ 52.65K $ 52.65K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Madlads je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.65K. Količina u optjecaju MLSTRAT je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.