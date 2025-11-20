MiL.k Cijena danas

Trenutačna cijena MiL.k (MLK) danas je $ 0.08002, s promjenom od 4.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MLK u USD je $ 0.08002 po MLK.

MiL.k trenutačno je na #490 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40.93M, s količinom u optjecaju od 511.50M MLK. Tijekom posljednja 24 sata, MLK trgovao je između $ 0.07987 (niska) i $ 0.0838 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.33902357, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.08103495282947486.

U kratkoročnim performansama, MLK se kretao -0.97% u posljednjem satu i -14.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.22K.

Informacije o tržištu MiL.k (MLK)

Poredak No.490 Tržišna kapitalizacija $ 40.93M$ 40.93M $ 40.93M Obujam (24 sata) $ 56.22K$ 56.22K $ 56.22K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 78.92M$ 78.92M $ 78.92M Količina u optjecaju 511.50M 511.50M 511.50M Maksimalna količina 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Ukupna količina 986,245,419 986,245,419 986,245,419 Stopa optjecaja 51.86% Javni blockchain ARB

