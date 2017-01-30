Maker (MKR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Maker (MKR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Maker (MKR) Informacije DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc. Službena web stranica: https://makerdao.com/ Bijela knjiga: https://makerdao.com/en/whitepaper/#overview-of-the-dai-stablecoin-system Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/Maker Kupi MKR odmah!

Maker (MKR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Maker (MKR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 870.83K $ 870.83K $ 870.83K Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B Povijesni maksimum: $ 6,332.9 $ 6,332.9 $ 6,332.9 Povijesni minimum: $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 Trenutna cijena: $ 1,777.7 $ 1,777.7 $ 1,777.7 Saznajte više o cijeni Maker (MKR)

Maker (MKR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Maker (MKR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MKR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MKR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MKR tokena, istražite MKR cijenu tokena uživo!

