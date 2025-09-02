Više o MKR

Maker Logotip

Maker Cijena(MKR)

1 MKR u USD cijena uživo:

$1,566.2
$1,566.2$1,566.2
-0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Maker (MKR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:08 (UTC+8)

Maker (MKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1,513.9
$ 1,513.9$ 1,513.9
24-satna najniža cijena
$ 1,590.9
$ 1,590.9$ 1,590.9
24-satna najviša cijena

$ 1,513.9
$ 1,513.9$ 1,513.9

$ 1,590.9
$ 1,590.9$ 1,590.9

$ 6,339.02421815
$ 6,339.02421815$ 6,339.02421815

$ 21.059799194335938
$ 21.059799194335938$ 21.059799194335938

-0.39%

-0.36%

+6.93%

+6.93%

Maker (MKR) cijena u stvarnom vremenu je $ 1,566.1. Tijekom protekla 24 sata, MKRtrgovalo je između najniže cijene $ 1,513.9 i najviše cijene $ 1,590.9, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MKR je $ 6,339.02421815, dok je najniža cijena svih vremena $ 21.059799194335938.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MKR se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i +6.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maker (MKR)

No.3359

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

870,827.47
870,827.47 870,827.47

0.00%

0.02%

2017-01-30 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maker je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.57M. Količina u optjecaju MKR je 0.00, s ukupnom količinom od 870827.47. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.57B.

Maker (MKR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Maker za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -5.659-0.36%
30 dana$ -282.4-15.28%
60 dana$ -372.2-19.21%
90 dana$ -305-16.31%
Maker promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MKR od $ -5.659 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Maker 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -282.4 (-15.28%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Maker 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MKR od $ -372.2 (-19.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Maker 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -305 (-16.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Maker (MKR)?

Pogledajte Maker stranicu Povijest cijena sada.

Što je Maker (MKR)

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

Maker dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Maker ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MKR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Maker na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Maker učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Maker Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Maker (MKR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maker (MKR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maker.

Provjerite Maker predviđanje cijene sada!

Maker (MKR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maker (MKR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MKR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Maker (MKR)

Tražiš kako kupiti Maker? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Maker na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MKR u lokalnim valutama

1 Maker(MKR) u VND
41,211,921.5
1 Maker(MKR) u AUD
A$2,380.472
1 Maker(MKR) u GBP
1,143.253
1 Maker(MKR) u EUR
1,331.185
1 Maker(MKR) u USD
$1,566.1
1 Maker(MKR) u MYR
RM6,608.942
1 Maker(MKR) u TRY
64,398.032
1 Maker(MKR) u JPY
¥230,216.7
1 Maker(MKR) u ARS
ARS$2,157,161.801
1 Maker(MKR) u RUB
126,180.677
1 Maker(MKR) u INR
137,801.139
1 Maker(MKR) u IDR
Rp25,673,766.384
1 Maker(MKR) u KRW
2,181,185.775
1 Maker(MKR) u PHP
89,455.632
1 Maker(MKR) u EGP
￡E.76,002.833
1 Maker(MKR) u BRL
R$8,503.923
1 Maker(MKR) u CAD
C$2,145.557
1 Maker(MKR) u BDT
190,328.133
1 Maker(MKR) u NGN
2,398,309.879
1 Maker(MKR) u COP
$6,289,551.566
1 Maker(MKR) u ZAR
R.27,563.36
1 Maker(MKR) u UAH
64,789.557
1 Maker(MKR) u VES
Bs228,650.6
1 Maker(MKR) u CLP
$1,519,117
1 Maker(MKR) u PKR
Rs443,770.096
1 Maker(MKR) u KZT
842,890.681
1 Maker(MKR) u THB
฿50,585.03
1 Maker(MKR) u TWD
NT$47,953.982
1 Maker(MKR) u AED
د.إ5,747.587
1 Maker(MKR) u CHF
Fr1,252.88
1 Maker(MKR) u HKD
HK$12,199.919
1 Maker(MKR) u AMD
֏598,657.386
1 Maker(MKR) u MAD
.د.م14,063.578
1 Maker(MKR) u MXN
$29,192.104
1 Maker(MKR) u SAR
ريال5,872.875
1 Maker(MKR) u PLN
5,700.604
1 Maker(MKR) u RON
лв6,781.213
1 Maker(MKR) u SEK
kr14,705.679
1 Maker(MKR) u BGN
лв2,599.726
1 Maker(MKR) u HUF
Ft528,543.089
1 Maker(MKR) u CZK
32,653.185
1 Maker(MKR) u KWD
د.ك477.6605
1 Maker(MKR) u ILS
5,246.435
1 Maker(MKR) u AOA
Kz1,427,609.777
1 Maker(MKR) u BHD
.د.ب588.8536
1 Maker(MKR) u BMD
$1,566.1
1 Maker(MKR) u DKK
kr9,976.057
1 Maker(MKR) u HNL
L40,969.176
1 Maker(MKR) u MUR
71,727.38
1 Maker(MKR) u NAD
$27,500.716
1 Maker(MKR) u NOK
kr15,661
1 Maker(MKR) u NZD
$2,646.709
1 Maker(MKR) u PAB
B/.1,566.1
1 Maker(MKR) u PGK
K6,624.603
1 Maker(MKR) u QAR
ر.ق5,700.604
1 Maker(MKR) u RSD
дин.156,719.627

Maker Resurs

Za dublje razumijevanje Maker, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Maker web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maker

Koliko Maker (MKR) vrijedi danas?
Cijena MKR uživo u USD je 1,566.1 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MKR u USD?
Trenutačna cijena MKR u USD je $ 1,566.1. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maker?
Tržišna kapitalizacija za MKR je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MKR?
Količina u optjecaju za MKR je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MKR?
MKR je postigao ATH cijenu od 6,339.02421815 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MKR?
MKR je vidio ATL cijenu od 21.059799194335938 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MKR?
24-satni obujam trgovanja za MKR je $ 1.57M USD.
Hoće li MKR još narasti ove godine?
MKR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MKR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Maker (MKR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

