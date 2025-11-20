MISSION Cijena danas

Trenutačna cijena MISSION (MISSION) danas je $ 0.000001631, s promjenom od 7.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MISSION u USD je $ 0.000001631 po MISSION.

MISSION trenutačno je na #3914 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 MISSION. Tijekom posljednja 24 sata, MISSION trgovao je između $ 0.000001584 (niska) i $ 0.000001978 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000031145798993297, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000163558612101.

U kratkoročnim performansama, MISSION se kretao -6.75% u posljednjem satu i -52.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 101.58K.

Informacije o tržištu MISSION (MISSION)

Poredak No.3914 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 101.58K$ 101.58K $ 101.58K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 815.50K$ 815.50K $ 815.50K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Ukupna količina 0 0 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija MISSION je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 101.58K. Količina u optjecaju MISSION je 0.00, s ukupnom količinom od 0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 815.50K.