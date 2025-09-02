Više o MIRAI

Project MIRAI Logotip

Project MIRAI Cijena(MIRAI)

1 MIRAI u USD cijena uživo:

$0.003118
$0.003118
-3.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Project MIRAI (MIRAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:01 (UTC+8)

Project MIRAI (MIRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003114
$ 0.003114
24-satna najniža cijena
$ 0.003398
$ 0.003398
24-satna najviša cijena

$ 0.003114
$ 0.003114

$ 0.003398
$ 0.003398

$ 0.031231197541648364
$ 0.031231197541648364

$ 0.003137914059775444
$ 0.003137914059775444

-0.17%

-3.76%

-3.12%

-3.12%

Project MIRAI (MIRAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003114. Tijekom protekla 24 sata, MIRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.003114 i najviše cijene $ 0.003398, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIRAI je $ 0.031231197541648364, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003137914059775444.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIRAI se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -3.76% u posljednjih 24 sata i -3.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project MIRAI (MIRAI)

No.3624

$ 0.00
$ 0.00

$ 57.14K
$ 57.14K

$ 3.11M
$ 3.11M

0.00
0.00

999,999,907.52
999,999,907.52

999,999,742.76
999,999,742.76

0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project MIRAI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.14K. Količina u optjecaju MIRAI je 0.00, s ukupnom količinom od 999999742.76. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.11M.

Project MIRAI (MIRAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Project MIRAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00012182-3.76%
30 dana$ -0.00064-17.05%
60 dana$ -0.003061-49.58%
90 dana$ -0.008866-74.01%
Project MIRAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MIRAI od $ -0.00012182 (-3.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Project MIRAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00064 (-17.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Project MIRAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MIRAI od $ -0.003061 (-49.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Project MIRAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.008866 (-74.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Project MIRAI (MIRAI)?

Pogledajte Project MIRAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Project MIRAI (MIRAI)

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

Project MIRAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Project MIRAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MIRAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Project MIRAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Project MIRAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Project MIRAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Project MIRAI (MIRAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Project MIRAI (MIRAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Project MIRAI.

Provjerite Project MIRAI predviđanje cijene sada!

Project MIRAI (MIRAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Project MIRAI (MIRAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIRAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Project MIRAI (MIRAI)

Tražiš kako kupiti Project MIRAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Project MIRAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MIRAI u lokalnim valutama

1 Project MIRAI(MIRAI) u VND
81.94491
1 Project MIRAI(MIRAI) u AUD
A$0.00473328
1 Project MIRAI(MIRAI) u GBP
0.00227322
1 Project MIRAI(MIRAI) u EUR
0.0026469
1 Project MIRAI(MIRAI) u USD
$0.003114
1 Project MIRAI(MIRAI) u MYR
RM0.01314108
1 Project MIRAI(MIRAI) u TRY
0.12804768
1 Project MIRAI(MIRAI) u JPY
¥0.457758
1 Project MIRAI(MIRAI) u ARS
ARS$4.28925474
1 Project MIRAI(MIRAI) u RUB
0.25089498
1 Project MIRAI(MIRAI) u INR
0.27400086
1 Project MIRAI(MIRAI) u IDR
Rp51.04917216
1 Project MIRAI(MIRAI) u KRW
4.3370235
1 Project MIRAI(MIRAI) u PHP
0.17787168
1 Project MIRAI(MIRAI) u EGP
￡E.0.15112242
1 Project MIRAI(MIRAI) u BRL
R$0.01690902
1 Project MIRAI(MIRAI) u CAD
C$0.00426618
1 Project MIRAI(MIRAI) u BDT
0.37844442
1 Project MIRAI(MIRAI) u NGN
4.76874846
1 Project MIRAI(MIRAI) u COP
$12.50601084
1 Project MIRAI(MIRAI) u ZAR
R.0.0548064
1 Project MIRAI(MIRAI) u UAH
0.12882618
1 Project MIRAI(MIRAI) u VES
Bs0.454644
1 Project MIRAI(MIRAI) u CLP
$3.02058
1 Project MIRAI(MIRAI) u PKR
Rs0.88238304
1 Project MIRAI(MIRAI) u KZT
1.67598594
1 Project MIRAI(MIRAI) u THB
฿0.1005822
1 Project MIRAI(MIRAI) u TWD
NT$0.09535068
1 Project MIRAI(MIRAI) u AED
د.إ0.01142838
1 Project MIRAI(MIRAI) u CHF
Fr0.0024912
1 Project MIRAI(MIRAI) u HKD
HK$0.02425806
1 Project MIRAI(MIRAI) u AMD
֏1.19035764
1 Project MIRAI(MIRAI) u MAD
.د.م0.02796372
1 Project MIRAI(MIRAI) u MXN
$0.05804496
1 Project MIRAI(MIRAI) u SAR
ريال0.0116775
1 Project MIRAI(MIRAI) u PLN
0.01133496
1 Project MIRAI(MIRAI) u RON
лв0.01348362
1 Project MIRAI(MIRAI) u SEK
kr0.02924046
1 Project MIRAI(MIRAI) u BGN
лв0.00516924
1 Project MIRAI(MIRAI) u HUF
Ft1.05094386
1 Project MIRAI(MIRAI) u CZK
0.0649269
1 Project MIRAI(MIRAI) u KWD
د.ك0.00094977
1 Project MIRAI(MIRAI) u ILS
0.0104319
1 Project MIRAI(MIRAI) u AOA
Kz2.83862898
1 Project MIRAI(MIRAI) u BHD
.د.ب0.001170864
1 Project MIRAI(MIRAI) u BMD
$0.003114
1 Project MIRAI(MIRAI) u DKK
kr0.01983618
1 Project MIRAI(MIRAI) u HNL
L0.08146224
1 Project MIRAI(MIRAI) u MUR
0.1426212
1 Project MIRAI(MIRAI) u NAD
$0.05468184
1 Project MIRAI(MIRAI) u NOK
kr0.03114
1 Project MIRAI(MIRAI) u NZD
$0.00526266
1 Project MIRAI(MIRAI) u PAB
B/.0.003114
1 Project MIRAI(MIRAI) u PGK
K0.01317222
1 Project MIRAI(MIRAI) u QAR
ر.ق0.01133496
1 Project MIRAI(MIRAI) u RSD
дин.0.31161798

Project MIRAI Resurs

Za dublje razumijevanje Project MIRAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Project MIRAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Project MIRAI

Koliko Project MIRAI (MIRAI) vrijedi danas?
Cijena MIRAI uživo u USD je 0.003114 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIRAI u USD?
Trenutačna cijena MIRAI u USD je $ 0.003114. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Project MIRAI?
Tržišna kapitalizacija za MIRAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIRAI?
Količina u optjecaju za MIRAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIRAI?
MIRAI je postigao ATH cijenu od 0.031231197541648364 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIRAI?
MIRAI je vidio ATL cijenu od 0.003137914059775444 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIRAI?
24-satni obujam trgovanja za MIRAI je $ 57.14K USD.
Hoće li MIRAI još narasti ove godine?
MIRAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIRAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:01 (UTC+8)

Project MIRAI (MIRAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

MIRAI u USD kalkulator

Iznos

MIRAI
MIRAI
USD
USD

1 MIRAI = 0.003114 USD

Trgujte MIRAI

MIRAIUSDT
$0.003118
$0.003118
-3.88%

