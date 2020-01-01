Mirror Protocol (MIR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mirror Protocol (MIR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mirror Protocol (MIR) Informacije MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Službena web stranica: https://mirror.finance Bijela knjiga: https://docs.mirror.finance Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Kupi MIR odmah!

Mirror Protocol (MIR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mirror Protocol (MIR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ukupna količina: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Količina u optjecaju: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Povijesni maksimum: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01288 $ 0.01288 $ 0.01288 Saznajte više o cijeni Mirror Protocol (MIR)

Mirror Protocol (MIR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mirror Protocol (MIR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MIR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MIR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MIR tokena, istražite MIR cijenu tokena uživo!

Mirror Protocol (MIR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MIR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MIR povijest cijena odmah!

