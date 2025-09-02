Što je Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mirror Protocol (MIR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mirror Protocol (MIR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mirror Protocol.

Provjerite Mirror Protocol predviđanje cijene sada!

Mirror Protocol (MIR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mirror Protocol (MIR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Mirror Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Mirror Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mirror Protocol Koliko Mirror Protocol (MIR) vrijedi danas? Cijena MIR uživo u USD je 0.01397 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MIR u USD? $ 0.01397 . Provjerite Trenutačna cijena MIR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Mirror Protocol? Tržišna kapitalizacija za MIR je $ 1.09M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MIR? Količina u optjecaju za MIR je 77.74M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIR? MIR je postigao ATH cijenu od 12.86445843 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIR? MIR je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za MIR? 24-satni obujam trgovanja za MIR je $ 52.60K USD . Hoće li MIR još narasti ove godine? MIR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Mirror Protocol (MIR) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

