-5.22%1D
Grafikon aktualnih cijena Mirror Protocol (MIR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:09:54 (UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) Informacije o cijeni (USD)

Mirror Protocol (MIR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01397. Tijekom protekla 24 sata, MIRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01372 i najviše cijene $ 0.01499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIR je $ 12.86445843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIR se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -5.22% u posljednjih 24 sata i +21.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mirror Protocol (MIR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mirror Protocol je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.60K. Količina u optjecaju MIR je 77.74M, s ukupnom količinom od 370575000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.18M.

Mirror Protocol (MIR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mirror Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007699-5.22%
30 dana$ +0.00257+22.54%
60 dana$ +0.00055+4.09%
90 dana$ +0.00065+4.87%
Mirror Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MIR od $ -0.0007699 (-5.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mirror Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00257 (+22.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mirror Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MIR od $ +0.00055 (+4.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mirror Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00065 (+4.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mirror Protocol (MIR)?

Pogledajte Mirror Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mirror Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MIR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mirror Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mirror Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mirror Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mirror Protocol (MIR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mirror Protocol (MIR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mirror Protocol.

Provjerite Mirror Protocol predviđanje cijene sada!

Mirror Protocol (MIR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mirror Protocol (MIR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mirror Protocol (MIR)

Tražiš kako kupiti Mirror Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mirror Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MIR u lokalnim valutama

Mirror Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Mirror Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Mirror Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mirror Protocol

Koliko Mirror Protocol (MIR) vrijedi danas?
Cijena MIR uživo u USD je 0.01397 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIR u USD?
Trenutačna cijena MIR u USD je $ 0.01397. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mirror Protocol?
Tržišna kapitalizacija za MIR je $ 1.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIR?
Količina u optjecaju za MIR je 77.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIR?
MIR je postigao ATH cijenu od 12.86445843 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIR?
MIR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIR?
24-satni obujam trgovanja za MIR je $ 52.60K USD.
Hoće li MIR još narasti ove godine?
MIR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:09:54 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

