Mirror Protocol (MIR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01397. Tijekom protekla 24 sata, MIRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01372 i najviše cijene $ 0.01499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIR je $ 12.86445843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIR se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -5.22% u posljednjih 24 sata i +21.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Mirror Protocol (MIR)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mirror Protocol je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.60K. Količina u optjecaju MIR je 77.74M, s ukupnom količinom od 370575000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.18M.
Mirror Protocol (MIR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Mirror Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0007699
-5.22%
30 dana
$ +0.00257
+22.54%
60 dana
$ +0.00055
+4.09%
90 dana
$ +0.00065
+4.87%
Mirror Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MIR od $ -0.0007699 (-5.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Mirror Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00257 (+22.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Mirror Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MIR od $ +0.00055 (+4.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Mirror Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00065 (+4.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.
Mirror Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mirror Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MIR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Mirror Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mirror Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
