The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it's own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Službena web stranica: https://www.minima.global/ Bijela knjiga: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Istraživač blokova: https://block.minima.global

MINIMA (MINIMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MINIMA (MINIMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.79M $ 8.79M $ 8.79M Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.82M $ 21.82M $ 21.82M Povijesni maksimum: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 Povijesni minimum: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Trenutna cijena: $ 0.02182 $ 0.02182 $ 0.02182 Saznajte više o cijeni MINIMA (MINIMA)

MINIMA (MINIMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MINIMA (MINIMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MINIMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MINIMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MINIMA tokena, istražite MINIMA cijenu tokena uživo!

MINIMA (MINIMA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MINIMA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MINIMA povijest cijena odmah!

MINIMA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MINIMA? Naša MINIMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MINIMA predviđanje cijene tokena odmah!

