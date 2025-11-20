Mindfak Cijena danas

Trenutačna cijena Mindfak (MINDFAK) danas je $ 0.0005914, s promjenom od 0.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINDFAK u USD je $ 0.0005914 po MINDFAK.

Mindfak trenutačno je na #2520 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 408.07K, s količinom u optjecaju od 690.00M MINDFAK. Tijekom posljednja 24 sata, MINDFAK trgovao je između $ 0.0005531 (niska) i $ 0.0006344 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.017928448987980853, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000043784948955273.

U kratkoročnim performansama, MINDFAK se kretao -0.49% u posljednjem satu i -30.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 244.51K.

Informacije o tržištu Mindfak (MINDFAK)

Poredak No.2520 Tržišna kapitalizacija $ 408.07K$ 408.07K $ 408.07K Obujam (24 sata) $ 244.51K$ 244.51K $ 244.51K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 408.07K$ 408.07K $ 408.07K Količina u optjecaju 690.00M 690.00M 690.00M Maksimalna količina 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Ukupna količina 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Stopa optjecaja 100.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mindfak je $ 408.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 244.51K. Količina u optjecaju MINDFAK je 690.00M, s ukupnom količinom od 690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 408.07K.