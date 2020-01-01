Mina Protocol (MINA) Tokenomika

Mina Protocol (MINA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Mina Protocol (MINA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Mina Protocol (MINA) Informacije

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Službena web stranica:
https://minaprotocol.com/
Bijela knjiga:
https://minaprotocol.com/docs
Istraživač blokova:
https://minaexplorer.com/

Mina Protocol (MINA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mina Protocol (MINA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 221.34M
$ 221.34M$ 221.34M
Ukupna količina:
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
Količina u optjecaju:
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 221.34M
$ 221.34M$ 221.34M
Povijesni maksimum:
$ 12.013
$ 12.013$ 12.013
Povijesni minimum:
$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458$ 0.14716687850259458
Trenutna cijena:
$ 0.177
$ 0.177$ 0.177

Mina Protocol (MINA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Mina Protocol (MINA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MINA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MINA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MINA tokena, istražite MINA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MINA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Mina Protocol (MINA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MINA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Mina Protocol (MINA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MINA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MINA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MINA? Naša MINA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.