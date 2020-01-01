Mina Protocol (MINA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mina Protocol (MINA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mina Protocol (MINA) Informacije Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Službena web stranica: https://minaprotocol.com/ Bijela knjiga: https://minaprotocol.com/docs Istraživač blokova: https://minaexplorer.com/ Kupi MINA odmah!

Mina Protocol (MINA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mina Protocol (MINA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 221.34M $ 221.34M $ 221.34M Ukupna količina: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Količina u optjecaju: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 221.34M $ 221.34M $ 221.34M Povijesni maksimum: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Povijesni minimum: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Trenutna cijena: $ 0.177 $ 0.177 $ 0.177 Saznajte više o cijeni Mina Protocol (MINA)

Mina Protocol (MINA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mina Protocol (MINA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MINA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MINA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MINA tokena, istražite MINA cijenu tokena uživo!

