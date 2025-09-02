Više o MIH

MINE COIN Cijena(MIH)

1 MIH u USD cijena uživo:

$0.2068
$0.2068$0.2068
+0.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MINE COIN (MIH)
MINE COIN (MIH) Informacije o cijeni (USD)

MINE COIN (MIH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2068. Tijekom protekla 24 sata, MIHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2065 i najviše cijene $ 0.2071, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIH je $ 0.2556823269040955, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004984983031285195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIH se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MINE COIN (MIH)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.36K
$ 63.36K$ 63.36K

$ 413.60M
$ 413.60M$ 413.60M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija MINE COIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.36K. Količina u optjecaju MIH je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 413.60M.

MINE COIN (MIH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MINE COIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000083+0.04%
30 dana$ +0.0001+0.04%
60 dana$ +0.0155+8.10%
90 dana$ +0.1068+106.80%
MINE COIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MIH od $ +0.000083 (+0.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MINE COIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0001 (+0.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MINE COIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MIH od $ +0.0155 (+8.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MINE COIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1068 (+106.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MINE COIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

MINE COIN Predviđanje cijene (USD)

MINE COIN (MIH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MINE COIN (MIH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MINE COIN (MIH)

Tražiš kako kupiti MINE COIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MINE COIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MIH u lokalnim valutama

1 MINE COIN(MIH) u VND
5,441.942
1 MINE COIN(MIH) u AUD
A$0.314336
1 MINE COIN(MIH) u GBP
0.150964
1 MINE COIN(MIH) u EUR
0.17578
1 MINE COIN(MIH) u USD
$0.2068
1 MINE COIN(MIH) u MYR
RM0.872696
1 MINE COIN(MIH) u TRY
8.507752
1 MINE COIN(MIH) u JPY
¥30.3996
1 MINE COIN(MIH) u ARS
ARS$284.848388
1 MINE COIN(MIH) u RUB
16.659808
1 MINE COIN(MIH) u INR
18.20874
1 MINE COIN(MIH) u IDR
Rp3,390.163392
1 MINE COIN(MIH) u KRW
288.42396
1 MINE COIN(MIH) u PHP
11.814484
1 MINE COIN(MIH) u EGP
￡E.10.033936
1 MINE COIN(MIH) u BRL
R$1.122924
1 MINE COIN(MIH) u CAD
C$0.283316
1 MINE COIN(MIH) u BDT
25.132404
1 MINE COIN(MIH) u NGN
316.691452
1 MINE COIN(MIH) u COP
$830.521208
1 MINE COIN(MIH) u ZAR
R.3.63968
1 MINE COIN(MIH) u UAH
8.567724
1 MINE COIN(MIH) u VES
Bs30.1928
1 MINE COIN(MIH) u CLP
$200.1824
1 MINE COIN(MIH) u PKR
Rs58.681568
1 MINE COIN(MIH) u KZT
111.481744
1 MINE COIN(MIH) u THB
฿6.681708
1 MINE COIN(MIH) u TWD
NT$6.336352
1 MINE COIN(MIH) u AED
د.إ0.758956
1 MINE COIN(MIH) u CHF
Fr0.16544
1 MINE COIN(MIH) u HKD
HK$1.610972
1 MINE COIN(MIH) u AMD
֏79.051368
1 MINE COIN(MIH) u MAD
.د.م1.857064
1 MINE COIN(MIH) u MXN
$3.85682
1 MINE COIN(MIH) u SAR
ريال0.7755
1 MINE COIN(MIH) u PLN
0.752752
1 MINE COIN(MIH) u RON
лв0.895444
1 MINE COIN(MIH) u SEK
kr1.941852
1 MINE COIN(MIH) u BGN
лв0.343288
1 MINE COIN(MIH) u HUF
Ft69.81568
1 MINE COIN(MIH) u CZK
4.313848
1 MINE COIN(MIH) u KWD
د.ك0.063074
1 MINE COIN(MIH) u ILS
0.69278
1 MINE COIN(MIH) u AOA
Kz188.512676
1 MINE COIN(MIH) u BHD
.د.ب0.0779636
1 MINE COIN(MIH) u BMD
$0.2068
1 MINE COIN(MIH) u DKK
kr1.317316
1 MINE COIN(MIH) u HNL
L5.41816
1 MINE COIN(MIH) u MUR
9.47144
1 MINE COIN(MIH) u NAD
$3.637612
1 MINE COIN(MIH) u NOK
kr2.065932
1 MINE COIN(MIH) u NZD
$0.349492
1 MINE COIN(MIH) u PAB
B/.0.2068
1 MINE COIN(MIH) u PGK
K0.874764
1 MINE COIN(MIH) u QAR
ر.ق0.752752
1 MINE COIN(MIH) u RSD
дин.20.704816

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MINE COIN

Koliko MINE COIN (MIH) vrijedi danas?
Cijena MIH uživo u USD je 0.2068 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIH u USD?
Trenutačna cijena MIH u USD je $ 0.2068. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MINE COIN?
Tržišna kapitalizacija za MIH je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIH?
Količina u optjecaju za MIH je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIH?
MIH je postigao ATH cijenu od 0.2556823269040955 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIH?
MIH je vidio ATL cijenu od 0.004984983031285195 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIH?
24-satni obujam trgovanja za MIH je $ 63.36K USD.
Hoće li MIH još narasti ove godine?
MIH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
