Midle (MIDLE) Informacije Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results. Službena web stranica: https://midle.io Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1fIJgKsj-mDU0Rakz77r-pGG9iA996QmJ/view?pli=1 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x7e0d753d44d5a7492d31ffc020c9b0d07c6d05d7 Kupi MIDLE odmah!

Midle (MIDLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Midle (MIDLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 298.30K $ 298.30K $ 298.30K Povijesni maksimum: $ 0.0851 $ 0.0851 $ 0.0851 Povijesni minimum: $ 0.000189979143128545 $ 0.000189979143128545 $ 0.000189979143128545 Trenutna cijena: $ 0.0002983 $ 0.0002983 $ 0.0002983 Saznajte više o cijeni Midle (MIDLE)

Midle (MIDLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Midle (MIDLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MIDLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MIDLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MIDLE tokena, istražite MIDLE cijenu tokena uživo!

Midle (MIDLE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MIDLE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MIDLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MIDLE? Naša MIDLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

