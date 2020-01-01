Megalink (MG8) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Megalink (MG8), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Megalink (MG8) Informacije Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games. Službena web stranica: http://mega8.io/ Bijela knjiga: https://docs.mega8.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xdc0d0eb492e4902c5991c5cb2038fb06409e7f99 Kupi MG8 odmah!

Megalink (MG8) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Megalink (MG8), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Povijesni maksimum: $ 2.499 $ 2.499 $ 2.499 Povijesni minimum: $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 $ 0.000463361383051603 Trenutna cijena: $ 0.001177 $ 0.001177 $ 0.001177 Saznajte više o cijeni Megalink (MG8)

Megalink (MG8) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Megalink (MG8) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MG8 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MG8 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MG8 tokena, istražite MG8 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MG8 Jeste li zainteresirani za dodavanje Megalink (MG8) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MG8, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MG8 na MEXC-u odmah!

Megalink (MG8) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MG8 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MG8 povijest cijena odmah!

MG8 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MG8? Naša MG8 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MG8 predviđanje cijene tokena odmah!

