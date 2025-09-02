Megalink (MG8) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001121. Tijekom protekla 24 sata, MG8trgovalo je između najniže cijene $ 0.000687 i najviše cijene $ 0.00161, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MG8 je $ 0.07195836094905811, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000463361383051603.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MG8 se promijenio za -8.27% u posljednjih sat vremena, -7.43% u posljednjih 24 sata i +78.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Megalink (MG8)
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Megalink je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 372.45K. Količina u optjecaju MG8 je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.12M.
Megalink (MG8) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Megalink za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00008998
-7.43%
30 dana
$ +0.000517
+85.59%
60 dana
$ -0.000163
-12.70%
90 dana
$ -0.012484
-91.77%
Megalink promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MG8 od $ -0.00008998 (-7.43%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Megalink 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000517 (+85.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Megalink 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MG8 od $ -0.000163 (-12.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Megalink 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.012484 (-91.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Megalink (MG8)?
Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.
Megalink dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Megalink ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MG8 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Megalink na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Megalink učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Megalink Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Megalink (MG8) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Megalink (MG8) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Megalink.
Razumijevanje tokenomike Megalink (MG8) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MG8 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Megalink (MG8)
Tražiš kako kupiti Megalink? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Megalink na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
