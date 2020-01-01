MetaFight (MFT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MetaFight (MFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
MetaFight (MFT) Informacije

MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem.

Službena web stranica:
http://metafigth.com/
Bijela knjiga:
https://docs.google.com/document/d/1xi-T44ceDIHDIft-rWw0iUa8AwCDsKouUGsVj6yDCTA/edit?tab=t.0
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xb372dc09d8d84e1246760ee9d279e504a89f5684

MetaFight (MFT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MetaFight (MFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 722.00K
$ 722.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.3948
$ 0.3948
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.00722
$ 0.00722

MetaFight (MFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MetaFight (MFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MFT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MFT tokena, istražite MFT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MFT

Jeste li zainteresirani za dodavanje MetaFight (MFT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MFT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

MetaFight (MFT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MFT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MFT? Naša MFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.