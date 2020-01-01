Mfercoin (MFER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mfercoin (MFER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mfercoin (MFER) Informacije MFER is a meme coin. Službena web stranica: https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo Bijela knjiga: https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca Kupi MFER odmah!

Mfercoin (MFER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mfercoin (MFER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.78M $ 7.78M $ 7.78M Povijesni maksimum: $ 0.2959 $ 0.2959 $ 0.2959 Povijesni minimum: $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 Trenutna cijena: $ 0.007775 $ 0.007775 $ 0.007775 Saznajte više o cijeni Mfercoin (MFER)

Mfercoin (MFER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mfercoin (MFER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MFER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MFER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MFER tokena, istražite MFER cijenu tokena uživo!

