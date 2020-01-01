Metafighter (MF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metafighter (MF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metafighter (MF) Informacije MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. Službena web stranica: http://metafighter.com Bijela knjiga: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De Kupi MF odmah!

Metafighter (MF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metafighter (MF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.07K $ 77.07K $ 77.07K Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 614.03M $ 614.03M $ 614.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 188.27K $ 188.27K $ 188.27K Povijesni maksimum: $ 0.003438 $ 0.003438 $ 0.003438 Povijesni minimum: $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 Trenutna cijena: $ 0.00012551 $ 0.00012551 $ 0.00012551 Saznajte više o cijeni Metafighter (MF)

Metafighter (MF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metafighter (MF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MF tokena, istražite MF cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MF Jeste li zainteresirani za dodavanje Metafighter (MF) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MF, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MF na MEXC-u odmah!

Metafighter (MF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MF povijest cijena odmah!

MF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MF? Naša MF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MF predviđanje cijene tokena odmah!

