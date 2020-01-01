Metis (METIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metis (METIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metis (METIS) Informacije Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Službena web stranica: https://www.metis.io Bijela knjiga: https://docs.metis.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Kupi METIS odmah!

Metis (METIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metis (METIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 97.49M $ 97.49M $ 97.49M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.70M $ 148.70M $ 148.70M Povijesni maksimum: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Povijesni minimum: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Trenutna cijena: $ 14.87 $ 14.87 $ 14.87 Saznajte više o cijeni Metis (METIS)

Metis (METIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metis (METIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METIS tokena, istražite METIS cijenu tokena uživo!

