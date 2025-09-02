Više o METIS

Metis Logotip

Metis Cijena(METIS)

1 METIS u USD cijena uživo:

$15.08
-1.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Metis (METIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:47:50 (UTC+8)

Metis (METIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 14.56
24-satna najniža cijena
$ 16.21
24-satna najviša cijena

$ 14.56
$ 16.21
$ 322.9957981463216
$ 3.29299133
+2.16%

-1.63%

-2.84%

-2.84%

Metis (METIS) cijena u stvarnom vremenu je $ 15.08. Tijekom protekla 24 sata, METIStrgovalo je između najniže cijene $ 14.56 i najviše cijene $ 16.21, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METIS je $ 322.9957981463216, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.29299133.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METIS se promijenio za +2.16% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -2.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metis (METIS)

No.351

$ 98.64M
$ 1.17M
$ 150.80M
6.54M
10,000,000
10,000,000
65.40%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metis je $ 98.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.17M. Količina u optjecaju METIS je 6.54M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.80M.

Metis (METIS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Metis za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.2499-1.63%
30 dana$ +0.43+2.93%
60 dana$ -0.36-2.34%
90 dana$ -3.15-17.28%
Metis promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u METIS od $ -0.2499 (-1.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Metis 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.43 (+2.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Metis 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u METIS od $ -0.36 (-2.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Metis 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -3.15 (-17.28%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Metis (METIS)?

Pogledajte Metis stranicu Povijest cijena sada.

Što je Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Metis ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti METIS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Metis na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Metis učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Metis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Metis (METIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Metis (METIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Metis.

Provjerite Metis predviđanje cijene sada!

Metis (METIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Metis (METIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o METIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Metis (METIS)

Tražiš kako kupiti Metis? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Metis na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

METIS u lokalnim valutama

1 Metis(METIS) u VND
396,830.2
1 Metis(METIS) u AUD
A$22.9216
1 Metis(METIS) u GBP
11.0084
1 Metis(METIS) u EUR
12.818
1 Metis(METIS) u USD
$15.08
1 Metis(METIS) u MYR
RM63.6376
1 Metis(METIS) u TRY
620.3912
1 Metis(METIS) u JPY
¥2,216.76
1 Metis(METIS) u ARS
ARS$20,771.3428
1 Metis(METIS) u RUB
1,214.9956
1 Metis(METIS) u INR
1,327.04
1 Metis(METIS) u IDR
Rp247,213.0752
1 Metis(METIS) u KRW
21,032.076
1 Metis(METIS) u PHP
861.3696
1 Metis(METIS) u EGP
￡E.731.6816
1 Metis(METIS) u BRL
R$81.8844
1 Metis(METIS) u CAD
C$20.6596
1 Metis(METIS) u BDT
1,832.6724
1 Metis(METIS) u NGN
23,093.3612
1 Metis(METIS) u COP
$60,562.1848
1 Metis(METIS) u ZAR
R.265.7096
1 Metis(METIS) u UAH
623.8596
1 Metis(METIS) u VES
Bs2,201.68
1 Metis(METIS) u CLP
$14,627.6
1 Metis(METIS) u PKR
Rs4,273.0688
1 Metis(METIS) u KZT
8,116.2068
1 Metis(METIS) u THB
฿487.2348
1 Metis(METIS) u TWD
NT$461.9004
1 Metis(METIS) u AED
د.إ55.3436
1 Metis(METIS) u CHF
Fr12.064
1 Metis(METIS) u HKD
HK$117.4732
1 Metis(METIS) u AMD
֏5,764.4808
1 Metis(METIS) u MAD
.د.م135.4184
1 Metis(METIS) u MXN
$281.242
1 Metis(METIS) u SAR
ريال56.55
1 Metis(METIS) u PLN
54.7404
1 Metis(METIS) u RON
лв65.2964
1 Metis(METIS) u SEK
kr141.6012
1 Metis(METIS) u BGN
лв25.1836
1 Metis(METIS) u HUF
Ft5,085.8808
1 Metis(METIS) u CZK
314.2672
1 Metis(METIS) u KWD
د.ك4.5994
1 Metis(METIS) u ILS
50.518
1 Metis(METIS) u AOA
Kz13,746.4756
1 Metis(METIS) u BHD
.د.ب5.68516
1 Metis(METIS) u BMD
$15.08
1 Metis(METIS) u DKK
kr96.0596
1 Metis(METIS) u HNL
L394.4928
1 Metis(METIS) u MUR
690.664
1 Metis(METIS) u NAD
$264.8048
1 Metis(METIS) u NOK
kr150.6492
1 Metis(METIS) u NZD
$25.4852
1 Metis(METIS) u PAB
B/.15.08
1 Metis(METIS) u PGK
K63.7884
1 Metis(METIS) u QAR
ر.ق54.8912
1 Metis(METIS) u RSD
дин.1,508.3016

Metis Resurs

Za dublje razumijevanje Metis, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Metis web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Metis

Koliko Metis (METIS) vrijedi danas?
Cijena METIS uživo u USD je 15.08 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena METIS u USD?
Trenutačna cijena METIS u USD je $ 15.08. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Metis?
Tržišna kapitalizacija za METIS je $ 98.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za METIS?
Količina u optjecaju za METIS je 6.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za METIS?
METIS je postigao ATH cijenu od 322.9957981463216 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za METIS?
METIS je vidio ATL cijenu od 3.29299133 USD.
Koliki je obujam trgovanja za METIS?
24-satni obujam trgovanja za METIS je $ 1.17M USD.
Hoće li METIS još narasti ove godine?
METIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte METIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Metis (METIS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

METIS u USD kalkulator

Iznos

METIS
METIS
USD
USD

1 METIS = 15.08 USD

Trgujte METIS

METISUSDT
$15.08
-1.55%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine