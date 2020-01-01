MetaVPad (METAV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MetaVPad (METAV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MetaVPad (METAV) Informacije MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games. Službena web stranica: https://metavpad.com Istraživač blokova: https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402 Kupi METAV odmah!

MetaVPad (METAV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MetaVPad (METAV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 220.00M $ 220.00M $ 220.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Povijesni maksimum: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 Povijesni minimum: $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 Trenutna cijena: $ 0.000898 $ 0.000898 $ 0.000898 Saznajte više o cijeni MetaVPad (METAV)

MetaVPad (METAV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MetaVPad (METAV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METAV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METAV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METAV tokena, istražite METAV cijenu tokena uživo!

