METANIA GAMES (METANIA) Informacije Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Službena web stranica: https://metania.games Bijela knjiga: https://whitepaper.metania.games/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Kupi METANIA odmah!

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za METANIA GAMES (METANIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.63M $ 12.63M $ 12.63M Povijesni maksimum: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 Povijesni minimum: $ 0.024063566170891768 $ 0.024063566170891768 $ 0.024063566170891768 Trenutna cijena: $ 0.02525 $ 0.02525 $ 0.02525 Saznajte više o cijeni METANIA GAMES (METANIA)

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike METANIA GAMES (METANIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METANIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METANIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METANIA tokena, istražite METANIA cijenu tokena uživo!

METANIA GAMES (METANIA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena METANIA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite METANIA povijest cijena odmah!

METANIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide METANIA? Naša METANIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte METANIA predviđanje cijene tokena odmah!

