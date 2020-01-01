METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u METANIA GAMES (METANIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

METANIA GAMES (METANIA) Informacije

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

Službena web stranica:
https://metania.games
Bijela knjiga:
https://whitepaper.metania.games/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za METANIA GAMES (METANIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 12.63M
$ 12.63M$ 12.63M
Povijesni maksimum:
$ 0.058
$ 0.058$ 0.058
Povijesni minimum:
$ 0.024063566170891768
$ 0.024063566170891768$ 0.024063566170891768
Trenutna cijena:
$ 0.02525
$ 0.02525$ 0.02525

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike METANIA GAMES (METANIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj METANIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja METANIA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku METANIA tokena, istražite METANIA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti METANIA

Jeste li zainteresirani za dodavanje METANIA GAMES (METANIA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje METANIA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

METANIA GAMES (METANIA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena METANIA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

METANIA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide METANIA? Naša METANIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.