METANIA GAMES (METANIA) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02421
$ 0.02421
24-satna najniža cijena
$ 0.02449
$ 0.02449
24-satna najviša cijena
$ 0.02421
$ 0.02421
$ 0.02449
$ 0.02449
$ 0.05474586938767864
$ 0.05474586938767864
$ 0.024063566170891768
$ 0.024063566170891768
-0.09%
+0.08%
-2.40%
-2.40%
METANIA GAMES (METANIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02441. Tijekom protekla 24 sata, METANIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02421 i najviše cijene $ 0.02449, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METANIA je $ 0.05474586938767864, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.024063566170891768.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METANIA se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -2.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu METANIA GAMES (METANIA)
No.3746
$ 0.00
$ 0.00
$ 105.75K
$ 105.75K
$ 12.21M
$ 12.21M
0.00
0.00
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
0.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija METANIA GAMES je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 105.75K. Količina u optjecaju METANIA je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.21M.
METANIA GAMES (METANIA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena METANIA GAMES za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000195
+0.08%
30 dana
$ -0.01261
-34.07%
60 dana
$ -0.01401
-36.47%
90 dana
$ -0.00059
-2.36%
METANIA GAMES promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u METANIA od $ +0.0000195 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
METANIA GAMES 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01261 (-34.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
METANIA GAMES 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u METANIA od $ -0.01401 (-36.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
METANIA GAMES 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00059 (-2.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.