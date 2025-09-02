Više o METANIA

METANIA Informacije o cijeni

METANIA Bijela knjiga

METANIA Službena web stranica

METANIA Tokenomija

METANIA Prognoza cijena

METANIA Povijest

Vodič za kupnju METANIA

Konverter METANIA u fiducijarnu valutu

METANIA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

METANIA GAMES Logotip

METANIA GAMES Cijena(METANIA)

1 METANIA u USD cijena uživo:

$0.02442
$0.02442$0.02442
+0.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena METANIA GAMES (METANIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:07:11 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02421
$ 0.02421$ 0.02421
24-satna najniža cijena
$ 0.02449
$ 0.02449$ 0.02449
24-satna najviša cijena

$ 0.02421
$ 0.02421$ 0.02421

$ 0.02449
$ 0.02449$ 0.02449

$ 0.05474586938767864
$ 0.05474586938767864$ 0.05474586938767864

$ 0.024063566170891768
$ 0.024063566170891768$ 0.024063566170891768

-0.09%

+0.08%

-2.40%

-2.40%

METANIA GAMES (METANIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02441. Tijekom protekla 24 sata, METANIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02421 i najviše cijene $ 0.02449, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METANIA je $ 0.05474586938767864, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.024063566170891768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METANIA se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -2.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu METANIA GAMES (METANIA)

No.3746

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 105.75K
$ 105.75K$ 105.75K

$ 12.21M
$ 12.21M$ 12.21M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija METANIA GAMES je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 105.75K. Količina u optjecaju METANIA je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.21M.

METANIA GAMES (METANIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena METANIA GAMES za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000195+0.08%
30 dana$ -0.01261-34.07%
60 dana$ -0.01401-36.47%
90 dana$ -0.00059-2.36%
METANIA GAMES promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u METANIA od $ +0.0000195 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

METANIA GAMES 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01261 (-34.07%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

METANIA GAMES 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u METANIA od $ -0.01401 (-36.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

METANIA GAMES 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00059 (-2.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena METANIA GAMES (METANIA)?

Pogledajte METANIA GAMES stranicu Povijest cijena sada.

Što je METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje METANIA GAMES ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti METANIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o METANIA GAMES na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje METANIA GAMES učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

METANIA GAMES Predviđanje cijene (USD)

Koliko će METANIA GAMES (METANIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših METANIA GAMES (METANIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za METANIA GAMES.

Provjerite METANIA GAMES predviđanje cijene sada!

METANIA GAMES (METANIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike METANIA GAMES (METANIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o METANIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti METANIA GAMES (METANIA)

Tražiš kako kupiti METANIA GAMES? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti METANIA GAMES na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

METANIA u lokalnim valutama

1 METANIA GAMES(METANIA) u VND
642.34915
1 METANIA GAMES(METANIA) u AUD
A$0.0371032
1 METANIA GAMES(METANIA) u GBP
0.0178193
1 METANIA GAMES(METANIA) u EUR
0.0207485
1 METANIA GAMES(METANIA) u USD
$0.02441
1 METANIA GAMES(METANIA) u MYR
RM0.1030102
1 METANIA GAMES(METANIA) u TRY
1.0044715
1 METANIA GAMES(METANIA) u JPY
¥3.58827
1 METANIA GAMES(METANIA) u ARS
ARS$33.6225781
1 METANIA GAMES(METANIA) u RUB
1.9667137
1 METANIA GAMES(METANIA) u INR
2.1510092
1 METANIA GAMES(METANIA) u IDR
Rp400.1638704
1 METANIA GAMES(METANIA) u KRW
33.9970275
1 METANIA GAMES(METANIA) u PHP
1.3969843
1 METANIA GAMES(METANIA) u EGP
￡E.1.1846173
1 METANIA GAMES(METANIA) u BRL
R$0.1325463
1 METANIA GAMES(METANIA) u CAD
C$0.0334417
1 METANIA GAMES(METANIA) u BDT
2.9719175
1 METANIA GAMES(METANIA) u NGN
37.4385934
1 METANIA GAMES(METANIA) u COP
$98.0320246
1 METANIA GAMES(METANIA) u ZAR
R.0.4298601
1 METANIA GAMES(METANIA) u UAH
1.0117945
1 METANIA GAMES(METANIA) u VES
Bs3.56386
1 METANIA GAMES(METANIA) u CLP
$23.62888
1 METANIA GAMES(METANIA) u PKR
Rs6.9285344
1 METANIA GAMES(METANIA) u KZT
13.1660217
1 METANIA GAMES(METANIA) u THB
฿0.7874666
1 METANIA GAMES(METANIA) u TWD
NT$0.7481665
1 METANIA GAMES(METANIA) u AED
د.إ0.0895847
1 METANIA GAMES(METANIA) u CHF
Fr0.019528
1 METANIA GAMES(METANIA) u HKD
HK$0.1901539
1 METANIA GAMES(METANIA) u AMD
֏9.3380455
1 METANIA GAMES(METANIA) u MAD
.د.م0.21969
1 METANIA GAMES(METANIA) u MXN
$0.4552465
1 METANIA GAMES(METANIA) u SAR
ريال0.0915375
1 METANIA GAMES(METANIA) u PLN
0.0888524
1 METANIA GAMES(METANIA) u RON
лв0.1056953
1 METANIA GAMES(METANIA) u SEK
kr0.2292099
1 METANIA GAMES(METANIA) u BGN
лв0.0407647
1 METANIA GAMES(METANIA) u HUF
Ft8.2437452
1 METANIA GAMES(METANIA) u CZK
0.5091926
1 METANIA GAMES(METANIA) u KWD
د.ك0.00744505
1 METANIA GAMES(METANIA) u ILS
0.0817735
1 METANIA GAMES(METANIA) u AOA
Kz22.2514237
1 METANIA GAMES(METANIA) u BHD
.د.ب0.00920257
1 METANIA GAMES(METANIA) u BMD
$0.02441
1 METANIA GAMES(METANIA) u DKK
kr0.1554917
1 METANIA GAMES(METANIA) u HNL
L0.6397861
1 METANIA GAMES(METANIA) u MUR
1.117978
1 METANIA GAMES(METANIA) u NAD
$0.429616
1 METANIA GAMES(METANIA) u NOK
kr0.2438559
1 METANIA GAMES(METANIA) u NZD
$0.0412529
1 METANIA GAMES(METANIA) u PAB
B/.0.02441
1 METANIA GAMES(METANIA) u PGK
K0.1032543
1 METANIA GAMES(METANIA) u QAR
ر.ق0.0890965
1 METANIA GAMES(METANIA) u RSD
дин.2.4439292

METANIA GAMES Resurs

Za dublje razumijevanje METANIA GAMES, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena METANIA GAMES web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o METANIA GAMES

Koliko METANIA GAMES (METANIA) vrijedi danas?
Cijena METANIA uživo u USD je 0.02441 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena METANIA u USD?
Trenutačna cijena METANIA u USD je $ 0.02441. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija METANIA GAMES?
Tržišna kapitalizacija za METANIA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za METANIA?
Količina u optjecaju za METANIA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za METANIA?
METANIA je postigao ATH cijenu od 0.05474586938767864 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za METANIA?
METANIA je vidio ATL cijenu od 0.024063566170891768 USD.
Koliki je obujam trgovanja za METANIA?
24-satni obujam trgovanja za METANIA je $ 105.75K USD.
Hoće li METANIA još narasti ove godine?
METANIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte METANIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:07:11 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

METANIA u USD kalkulator

Iznos

METANIA
METANIA
USD
USD

1 METANIA = 0.02441 USD

Trgujte METANIA

METANIAUSDT
$0.02442
$0.02442$0.02442
+0.08%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine