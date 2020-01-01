Metahero (METAHERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metahero (METAHERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metahero (METAHERO) Informacije Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles. Službena web stranica: https://metahero.io Bijela knjiga: https://www.metahero.io/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xD40bEDb44C081D2935eebA6eF5a3c8A31A1bBE13 Kupi METAHERO odmah!

Metahero (METAHERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metahero (METAHERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Ukupna količina: $ 9.77B $ 9.77B $ 9.77B Količina u optjecaju: $ 5.10B $ 5.10B $ 5.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Povijesni maksimum: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Povijesni minimum: $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 $ 0.00028889800020885 Trenutna cijena: $ 0.000834 $ 0.000834 $ 0.000834 Saznajte više o cijeni Metahero (METAHERO)

Metahero (METAHERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metahero (METAHERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METAHERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METAHERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METAHERO tokena, istražite METAHERO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti METAHERO Jeste li zainteresirani za dodavanje Metahero (METAHERO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje METAHERO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati METAHERO na MEXC-u odmah!

Metahero (METAHERO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena METAHERO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite METAHERO povijest cijena odmah!

METAHERO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide METAHERO? Naša METAHERO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte METAHERO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!