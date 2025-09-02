Više o MESO

Grafikon aktualnih cijena Meso Finance (MESO)
Meso Finance (MESO) Informacije o cijeni (USD)

Meso Finance (MESO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00571. Tijekom protekla 24 sata, MESOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0057 i najviše cijene $ 0.00584, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MESO je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MESO se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -1.38% u posljednjih 24 sata i -1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meso Finance (MESO)

--
----

$ 56.58K
$ 56.58K$ 56.58K

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

APTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meso Finance je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.58K. Količina u optjecaju MESO je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.71M.

Meso Finance (MESO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Meso Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000799-1.38%
30 dana$ -0.00008-1.39%
60 dana$ -0.00311-35.27%
90 dana$ -0.00401-41.26%
Meso Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MESO od $ -0.0000799 (-1.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Meso Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00008 (-1.39%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Meso Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MESO od $ -0.00311 (-35.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Meso Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00401 (-41.26%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Meso Finance (MESO)?

Pogledajte Meso Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Meso Finance (MESO)

Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem.

Meso Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Meso Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MESO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Meso Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Meso Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Meso Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meso Finance (MESO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meso Finance (MESO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meso Finance.

Provjerite Meso Finance predviđanje cijene sada!

Meso Finance (MESO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meso Finance (MESO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MESO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Meso Finance (MESO)

Tražiš kako kupiti Meso Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Meso Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meso Finance

Koliko Meso Finance (MESO) vrijedi danas?
Cijena MESO uživo u USD je 0.00571 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MESO u USD?
Trenutačna cijena MESO u USD je $ 0.00571. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meso Finance?
Tržišna kapitalizacija za MESO je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MESO?
Količina u optjecaju za MESO je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MESO?
MESO je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MESO?
MESO je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za MESO?
24-satni obujam trgovanja za MESO je $ 56.58K USD.
Hoće li MESO još narasti ove godine?
MESO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MESO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:06:55 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

