Merlin Chain (MERL) Informacije Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Službena web stranica: https://merlinchain.io/ Bijela knjiga: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Istraživač blokova: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Kupi MERL odmah!

Merlin Chain (MERL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Merlin Chain (MERL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 159.98M $ 159.98M $ 159.98M Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: $ 942.40M $ 942.40M $ 942.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 356.50M $ 356.50M $ 356.50M Povijesni maksimum: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Povijesni minimum: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Trenutna cijena: $ 0.16976 $ 0.16976 $ 0.16976 Saznajte više o cijeni Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain (MERL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Merlin Chain (MERL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MERL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MERL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MERL tokena, istražite MERL cijenu tokena uživo!

Merlin Chain (MERL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MERL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MERL povijest cijena odmah!

MERL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MERL? Naša MERL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MERL predviđanje cijene tokena odmah!

