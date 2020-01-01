Merlin Chain (MERL) Tokenomika

Merlin Chain (MERL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Merlin Chain (MERL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Merlin Chain (MERL) Informacije

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Službena web stranica:
https://merlinchain.io/
Bijela knjiga:
https://docs.merlinchain.io/merlin-docs
Istraživač blokova:
https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378

Merlin Chain (MERL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Merlin Chain (MERL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 159.98M

Ukupna količina:
$ 2.10B

Količina u optjecaju:
$ 942.40M

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 356.50M

Povijesni maksimum:
$ 2.249

Povijesni minimum:
$ 0.07122948634211385

Trenutna cijena:
$ 0.16976
$ 0.16976$ 0.16976

Merlin Chain (MERL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Merlin Chain (MERL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MERL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MERL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MERL tokena, istražite MERL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MERL

Jeste li zainteresirani za dodavanje Merlin Chain (MERL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MERL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Merlin Chain (MERL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MERL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MERL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MERL? Naša MERL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?











