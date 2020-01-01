Memhash (MEMHASH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Memhash (MEMHASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Memhash (MEMHASH) Informacije #Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards. Službena web stranica: https://t.me/memhash_bot Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH Kupi MEMHASH odmah!

Memhash (MEMHASH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Memhash (MEMHASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 352.96K $ 352.96K $ 352.96K Ukupna količina: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Količina u optjecaju: $ 843.39M $ 843.39M $ 843.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 523.13K $ 523.13K $ 523.13K Povijesni maksimum: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 Povijesni minimum: $ 0.000390910185405466 $ 0.000390910185405466 $ 0.000390910185405466 Trenutna cijena: $ 0.0004185 $ 0.0004185 $ 0.0004185 Saznajte više o cijeni Memhash (MEMHASH)

Memhash (MEMHASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Memhash (MEMHASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEMHASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEMHASH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEMHASH tokena, istražite MEMHASH cijenu tokena uživo!

Memhash (MEMHASH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MEMHASH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MEMHASH povijest cijena odmah!

MEMHASH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MEMHASH? Naša MEMHASH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MEMHASH predviđanje cijene tokena odmah!

