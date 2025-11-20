Just Memecoin Cijena danas

Trenutačna cijena Just Memecoin (MEMECOIN) danas je $ 0.0003008, s promjenom od 1.41% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMECOIN u USD je $ 0.0003008 po MEMECOIN.

Just Memecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MEMECOIN. Tijekom posljednja 24 sata, MEMECOIN trgovao je između $ 0.0002413 (niska) i $ 0.0003242 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MEMECOIN se kretao -0.60% u posljednjem satu i -7.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 52.48K.

Informacije o tržištu Just Memecoin (MEMECOIN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 52.48K$ 52.48K $ 52.48K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Just Memecoin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.48K. Količina u optjecaju MEMECOIN je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.