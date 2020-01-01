Meme AI (MEMEAI) Tokenomika
Meme AI (MEMEAI) Informacije
To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!
Meme AI (MEMEAI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meme AI (MEMEAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Meme AI (MEMEAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Meme AI (MEMEAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MEMEAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MEMEAI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MEMEAI tokena, istražite MEMEAI cijenu tokena uživo!
Meme AI (MEMEAI) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena MEMEAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
MEMEAI Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide MEMEAI? Naša MEMEAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
