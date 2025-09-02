Više o MEMEAI

MEMEAI Informacije o cijeni

MEMEAI Službena web stranica

MEMEAI Tokenomija

MEMEAI Prognoza cijena

MEMEAI Povijest

Vodič za kupnju MEMEAI

Konverter MEMEAI u fiducijarnu valutu

MEMEAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Meme AI Logotip

Meme AI Cijena(MEMEAI)

1 MEMEAI u USD cijena uživo:

$0.0002275
$0.0002275$0.0002275
+3.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Meme AI (MEMEAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:56:45 (UTC+8)

Meme AI (MEMEAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0002087
$ 0.0002087$ 0.0002087
24-satna najniža cijena
$ 0.0002352
$ 0.0002352$ 0.0002352
24-satna najviša cijena

$ 0.0002087
$ 0.0002087$ 0.0002087

$ 0.0002352
$ 0.0002352$ 0.0002352

$ 0.036880904709814116
$ 0.036880904709814116$ 0.036880904709814116

$ 0.000007916971873719
$ 0.000007916971873719$ 0.000007916971873719

0.00%

+3.17%

-24.05%

-24.05%

Meme AI (MEMEAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002275. Tijekom protekla 24 sata, MEMEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002087 i najviše cijene $ 0.0002352, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEMEAI je $ 0.036880904709814116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000007916971873719.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEMEAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +3.17% u posljednjih 24 sata i -24.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meme AI (MEMEAI)

No.2724

$ 165.63K
$ 165.63K$ 165.63K

$ 108.16
$ 108.16$ 108.16

$ 227.50K
$ 227.50K$ 227.50K

728.04M
728.04M 728.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

72.80%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meme AI je $ 165.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 108.16. Količina u optjecaju MEMEAI je 728.04M, s ukupnom količinom od 900000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 227.50K.

Meme AI (MEMEAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Meme AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000699+3.17%
30 dana$ +0.0000301+15.24%
60 dana$ +0.0000299+15.13%
90 dana$ -0.0001517-40.01%
Meme AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MEMEAI od $ +0.00000699 (+3.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Meme AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000301 (+15.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Meme AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MEMEAI od $ +0.0000299 (+15.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Meme AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001517 (-40.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Meme AI (MEMEAI)?

Pogledajte Meme AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Meme AI (MEMEAI)

To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!

Meme AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Meme AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MEMEAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Meme AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Meme AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Meme AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meme AI (MEMEAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meme AI (MEMEAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meme AI.

Provjerite Meme AI predviđanje cijene sada!

Meme AI (MEMEAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meme AI (MEMEAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEMEAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Meme AI (MEMEAI)

Tražiš kako kupiti Meme AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Meme AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MEMEAI u lokalnim valutama

1 Meme AI(MEMEAI) u VND
5.9866625
1 Meme AI(MEMEAI) u AUD
A$0.0003458
1 Meme AI(MEMEAI) u GBP
0.000166075
1 Meme AI(MEMEAI) u EUR
0.000193375
1 Meme AI(MEMEAI) u USD
$0.0002275
1 Meme AI(MEMEAI) u MYR
RM0.00096005
1 Meme AI(MEMEAI) u TRY
0.00935935
1 Meme AI(MEMEAI) u JPY
¥0.0334425
1 Meme AI(MEMEAI) u ARS
ARS$0.313360775
1 Meme AI(MEMEAI) u RUB
0.0183274
1 Meme AI(MEMEAI) u INR
0.020031375
1 Meme AI(MEMEAI) u IDR
Rp3.7295076
1 Meme AI(MEMEAI) u KRW
0.31729425
1 Meme AI(MEMEAI) u PHP
0.012997075
1 Meme AI(MEMEAI) u EGP
￡E.0.0110383
1 Meme AI(MEMEAI) u BRL
R$0.001235325
1 Meme AI(MEMEAI) u CAD
C$0.000311675
1 Meme AI(MEMEAI) u BDT
0.027648075
1 Meme AI(MEMEAI) u NGN
0.348391225
1 Meme AI(MEMEAI) u COP
$0.91365365
1 Meme AI(MEMEAI) u ZAR
R.0.004004
1 Meme AI(MEMEAI) u UAH
0.009425325
1 Meme AI(MEMEAI) u VES
Bs0.033215
1 Meme AI(MEMEAI) u CLP
$0.22022
1 Meme AI(MEMEAI) u PKR
Rs0.0645554
1 Meme AI(MEMEAI) u KZT
0.1226407
1 Meme AI(MEMEAI) u THB
฿0.007350525
1 Meme AI(MEMEAI) u TWD
NT$0.0069706
1 Meme AI(MEMEAI) u AED
د.إ0.000834925
1 Meme AI(MEMEAI) u CHF
Fr0.000182
1 Meme AI(MEMEAI) u HKD
HK$0.001772225
1 Meme AI(MEMEAI) u AMD
֏0.08696415
1 Meme AI(MEMEAI) u MAD
.د.م0.00204295
1 Meme AI(MEMEAI) u MXN
$0.004242875
1 Meme AI(MEMEAI) u SAR
ريال0.000853125
1 Meme AI(MEMEAI) u PLN
0.0008281
1 Meme AI(MEMEAI) u RON
лв0.000985075
1 Meme AI(MEMEAI) u SEK
kr0.002136225
1 Meme AI(MEMEAI) u BGN
лв0.00037765
1 Meme AI(MEMEAI) u HUF
Ft0.076804
1 Meme AI(MEMEAI) u CZK
0.00474565
1 Meme AI(MEMEAI) u KWD
د.ك0.0000693875
1 Meme AI(MEMEAI) u ILS
0.000762125
1 Meme AI(MEMEAI) u AOA
Kz0.207382175
1 Meme AI(MEMEAI) u BHD
.د.ب0.0000857675
1 Meme AI(MEMEAI) u BMD
$0.0002275
1 Meme AI(MEMEAI) u DKK
kr0.001449175
1 Meme AI(MEMEAI) u HNL
L0.0059605
1 Meme AI(MEMEAI) u MUR
0.0104195
1 Meme AI(MEMEAI) u NAD
$0.004001725
1 Meme AI(MEMEAI) u NOK
kr0.002272725
1 Meme AI(MEMEAI) u NZD
$0.000384475
1 Meme AI(MEMEAI) u PAB
B/.0.0002275
1 Meme AI(MEMEAI) u PGK
K0.000962325
1 Meme AI(MEMEAI) u QAR
ر.ق0.0008281
1 Meme AI(MEMEAI) u RSD
дин.0.0227773

Meme AI Resurs

Za dublje razumijevanje Meme AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Meme AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meme AI

Koliko Meme AI (MEMEAI) vrijedi danas?
Cijena MEMEAI uživo u USD je 0.0002275 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEMEAI u USD?
Trenutačna cijena MEMEAI u USD je $ 0.0002275. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meme AI?
Tržišna kapitalizacija za MEMEAI je $ 165.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEMEAI?
Količina u optjecaju za MEMEAI je 728.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEMEAI?
MEMEAI je postigao ATH cijenu od 0.036880904709814116 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEMEAI?
MEMEAI je vidio ATL cijenu od 0.000007916971873719 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEMEAI?
24-satni obujam trgovanja za MEMEAI je $ 108.16 USD.
Hoće li MEMEAI još narasti ove godine?
MEMEAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEMEAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:56:45 (UTC+8)

Meme AI (MEMEAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MEMEAI u USD kalkulator

Iznos

MEMEAI
MEMEAI
USD
USD

1 MEMEAI = 0.0002275 USD

Trgujte MEMEAI

MEMEAIUSDT
$0.0002275
$0.0002275$0.0002275
+3.17%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine