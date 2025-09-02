Više o MELANIA

Melania Meme Logotip

Melania Meme Cijena(MELANIA)

1 MELANIA u USD cijena uživo:

$0.1864
-2.66%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Melania Meme (MELANIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:08:06 (UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1838
24-satna najniža cijena
$ 0.2112
24-satna najviša cijena

$ 0.1838
$ 0.2112
$ 13.732949556597482
$ 0.1664164719097275
-1.95%

-2.65%

+0.86%

+0.86%

Melania Meme (MELANIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1864. Tijekom protekla 24 sata, MELANIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1838 i najviše cijene $ 0.2112, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELANIA je $ 13.732949556597482, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1664164719097275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELANIA se promijenio za -1.95% u posljednjih sat vremena, -2.65% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Melania Meme (MELANIA)

No.256

$ 161.24M
$ 240.94K
$ 186.40M
865.00M
999,997,576.603422
0.01%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Melania Meme je $ 161.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 240.94K. Količina u optjecaju MELANIA je 865.00M, s ukupnom količinom od 999997576.603422. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.40M.

Melania Meme (MELANIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Melania Meme za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005094-2.65%
30 dana$ -0.0128-6.43%
60 dana$ -0.0215-10.35%
90 dana$ -0.1564-45.63%
Melania Meme promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MELANIA od $ -0.005094 (-2.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Melania Meme 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0128 (-6.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Melania Meme 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MELANIA od $ -0.0215 (-10.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Melania Meme 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1564 (-45.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Melania Meme (MELANIA)?

Pogledajte Melania Meme stranicu Povijest cijena sada.

Što je Melania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Meme dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Melania Meme ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MELANIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Melania Meme na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Melania Meme učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Melania Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Melania Meme (MELANIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Melania Meme (MELANIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Melania Meme.

Provjerite Melania Meme predviđanje cijene sada!

Melania Meme (MELANIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Melania Meme (MELANIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MELANIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Melania Meme (MELANIA)

Tražiš kako kupiti Melania Meme? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Melania Meme na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MELANIA u lokalnim valutama

1 Melania Meme(MELANIA) u VND
4,905.116
1 Melania Meme(MELANIA) u AUD
A$0.283328
1 Melania Meme(MELANIA) u GBP
0.136072
1 Melania Meme(MELANIA) u EUR
0.15844
1 Melania Meme(MELANIA) u USD
$0.1864
1 Melania Meme(MELANIA) u MYR
RM0.786608
1 Melania Meme(MELANIA) u TRY
7.664768
1 Melania Meme(MELANIA) u JPY
¥27.4008
1 Melania Meme(MELANIA) u ARS
ARS$256.749224
1 Melania Meme(MELANIA) u RUB
15.018248
1 Melania Meme(MELANIA) u INR
16.4032
1 Melania Meme(MELANIA) u IDR
Rp3,055.737216
1 Melania Meme(MELANIA) u KRW
259.6086
1 Melania Meme(MELANIA) u PHP
10.647168
1 Melania Meme(MELANIA) u EGP
￡E.9.045992
1 Melania Meme(MELANIA) u BRL
R$1.012152
1 Melania Meme(MELANIA) u CAD
C$0.255368
1 Melania Meme(MELANIA) u BDT
22.653192
1 Melania Meme(MELANIA) u NGN
285.451096
1 Melania Meme(MELANIA) u COP
$748.593584
1 Melania Meme(MELANIA) u ZAR
R.3.28064
1 Melania Meme(MELANIA) u UAH
7.711368
1 Melania Meme(MELANIA) u VES
Bs27.2144
1 Melania Meme(MELANIA) u CLP
$180.808
1 Melania Meme(MELANIA) u PKR
Rs52.818304
1 Melania Meme(MELANIA) u KZT
100.322344
1 Melania Meme(MELANIA) u THB
฿6.022584
1 Melania Meme(MELANIA) u TWD
NT$5.707568
1 Melania Meme(MELANIA) u AED
د.إ0.684088
1 Melania Meme(MELANIA) u CHF
Fr0.14912
1 Melania Meme(MELANIA) u HKD
HK$1.452056
1 Melania Meme(MELANIA) u AMD
֏71.253264
1 Melania Meme(MELANIA) u MAD
.د.م1.673872
1 Melania Meme(MELANIA) u MXN
$3.474496
1 Melania Meme(MELANIA) u SAR
ريال0.699
1 Melania Meme(MELANIA) u PLN
0.678496
1 Melania Meme(MELANIA) u RON
лв0.807112
1 Melania Meme(MELANIA) u SEK
kr1.750296
1 Melania Meme(MELANIA) u BGN
лв0.309424
1 Melania Meme(MELANIA) u HUF
Ft62.908136
1 Melania Meme(MELANIA) u CZK
3.88644
1 Melania Meme(MELANIA) u KWD
د.ك0.056852
1 Melania Meme(MELANIA) u ILS
0.62444
1 Melania Meme(MELANIA) u AOA
Kz169.916648
1 Melania Meme(MELANIA) u BHD
.د.ب0.0700864
1 Melania Meme(MELANIA) u BMD
$0.1864
1 Melania Meme(MELANIA) u DKK
kr1.187368
1 Melania Meme(MELANIA) u HNL
L4.876224
1 Melania Meme(MELANIA) u MUR
8.53712
1 Melania Meme(MELANIA) u NAD
$3.273184
1 Melania Meme(MELANIA) u NOK
kr1.864
1 Melania Meme(MELANIA) u NZD
$0.315016
1 Melania Meme(MELANIA) u PAB
B/.0.1864
1 Melania Meme(MELANIA) u PGK
K0.788472
1 Melania Meme(MELANIA) u QAR
ر.ق0.678496
1 Melania Meme(MELANIA) u RSD
дин.18.653048

Melania Meme Resurs

Za dublje razumijevanje Melania Meme, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Melania Meme web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Melania Meme

Koliko Melania Meme (MELANIA) vrijedi danas?
Cijena MELANIA uživo u USD je 0.1864 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MELANIA u USD?
Trenutačna cijena MELANIA u USD je $ 0.1864. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Melania Meme?
Tržišna kapitalizacija za MELANIA je $ 161.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MELANIA?
Količina u optjecaju za MELANIA je 865.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MELANIA?
MELANIA je postigao ATH cijenu od 13.732949556597482 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MELANIA?
MELANIA je vidio ATL cijenu od 0.1664164719097275 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MELANIA?
24-satni obujam trgovanja za MELANIA je $ 240.94K USD.
Hoće li MELANIA još narasti ove godine?
MELANIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MELANIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Melania Meme (MELANIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

