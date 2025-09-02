Melania Meme (MELANIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1864. Tijekom protekla 24 sata, MELANIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1838 i najviše cijene $ 0.2112, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MELANIA je $ 13.732949556597482, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1664164719097275.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MELANIA se promijenio za -1.95% u posljednjih sat vremena, -2.65% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Melania Meme (MELANIA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Melania Meme je $ 161.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 240.94K. Količina u optjecaju MELANIA je 865.00M, s ukupnom količinom od 999997576.603422. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.40M.
Melania Meme (MELANIA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Melania Meme za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.005094
-2.65%
30 dana
$ -0.0128
-6.43%
60 dana
$ -0.0215
-10.35%
90 dana
$ -0.1564
-45.63%
Melania Meme promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MELANIA od $ -0.005094 (-2.65%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Melania Meme 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0128 (-6.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Melania Meme 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MELANIA od $ -0.0215 (-10.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Melania Meme 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1564 (-45.63%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Melania Meme (MELANIA)?
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Melania Meme Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Melania Meme (MELANIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Melania Meme (MELANIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Melania Meme.
Razumijevanje tokenomike Melania Meme (MELANIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MELANIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.