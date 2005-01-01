MarsDAO (MDAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MarsDAO (MDAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MarsDAO (MDAO) Informacije The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. Službena web stranica: https://daomars.com/ Bijela knjiga: https://docs.daomars.com Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb Kupi MDAO odmah!

MarsDAO (MDAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MarsDAO (MDAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Ukupna količina: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M Količina u optjecaju: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Povijesni maksimum: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 Povijesni minimum: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 Trenutna cijena: $ 0.04919 $ 0.04919 $ 0.04919 Saznajte više o cijeni MarsDAO (MDAO)

MarsDAO (MDAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MarsDAO (MDAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MDAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MDAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MDAO tokena, istražite MDAO cijenu tokena uživo!

MarsDAO (MDAO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MDAO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MDAO povijest cijena odmah!

MDAO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MDAO? Naša MDAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MDAO predviđanje cijene tokena odmah!

