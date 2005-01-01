MarsDAO (MDAO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MarsDAO (MDAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
MarsDAO (MDAO) Informacije

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

Službena web stranica:
https://daomars.com/
Bijela knjiga:
https://docs.daomars.com
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb

MarsDAO (MDAO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MarsDAO (MDAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 3.47M
$ 3.47M
Ukupna količina:
$ 95.97M
$ 95.97M
Količina u optjecaju:
$ 70.60M
$ 70.60M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.92M
$ 4.92M
Povijesni maksimum:
$ 0.05168
$ 0.05168
Povijesni minimum:
$ 0.02174529085090852
$ 0.02174529085090852
Trenutna cijena:
$ 0.04919
$ 0.04919

MarsDAO (MDAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MarsDAO (MDAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MDAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MDAO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MDAO tokena, istražite MDAO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MDAO

Jeste li zainteresirani za dodavanje MarsDAO (MDAO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MDAO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

MarsDAO (MDAO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MDAO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MDAO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MDAO? Naša MDAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.