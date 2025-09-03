Više o MDAO

MarsDAO Cijena(MDAO)

1 MDAO u USD cijena uživo:

$0.04909
$0.04909$0.04909
+3.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MarsDAO (MDAO)
MarsDAO (MDAO) Informacije o cijeni (USD)

MarsDAO (MDAO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04909. Tijekom protekla 24 sata, MDAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04757 i najviše cijene $ 0.0502, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MDAO je $ 0.6465163509478522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02174529085090852.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MDAO se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +3.06% u posljednjih 24 sata i +65.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MarsDAO (MDAO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija MarsDAO je $ 3.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.92K. Količina u optjecaju MDAO je 70.60M, s ukupnom količinom od 95968858.05331515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.91M.

MarsDAO (MDAO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MarsDAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0014576+3.06%
30 dana$ +0.02226+82.96%
60 dana$ +0.03409+227.26%
90 dana$ +0.03409+227.26%
MarsDAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MDAO od $ +0.0014576 (+3.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MarsDAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02226 (+82.96%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MarsDAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MDAO od $ +0.03409 (+227.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MarsDAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03409 (+227.26%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MarsDAO (MDAO)?

Pogledajte MarsDAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je MarsDAO (MDAO)

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

MarsDAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MarsDAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MDAO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MarsDAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MarsDAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MarsDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MarsDAO (MDAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MarsDAO (MDAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MarsDAO.

Provjerite MarsDAO predviđanje cijene sada!

MarsDAO (MDAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MarsDAO (MDAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MDAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MarsDAO (MDAO)

Tražiš kako kupiti MarsDAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MarsDAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

1 MarsDAO(MDAO) u VND
1,291.80335
1 MarsDAO(MDAO) u AUD
A$0.0751077
1 MarsDAO(MDAO) u GBP
0.0363266
1 MarsDAO(MDAO) u EUR
0.0417265
1 MarsDAO(MDAO) u USD
$0.04909
1 MarsDAO(MDAO) u MYR
RM0.2076507
1 MarsDAO(MDAO) u TRY
2.0210353
1 MarsDAO(MDAO) u JPY
¥7.26532
1 MarsDAO(MDAO) u ARS
ARS$66.6980921
1 MarsDAO(MDAO) u RUB
3.9532177
1 MarsDAO(MDAO) u INR
4.3213927
1 MarsDAO(MDAO) u IDR
Rp804.7539696
1 MarsDAO(MDAO) u KRW
68.465823
1 MarsDAO(MDAO) u PHP
2.8310203
1 MarsDAO(MDAO) u EGP
￡E.2.3813559
1 MarsDAO(MDAO) u BRL
R$0.2680314
1 MarsDAO(MDAO) u CAD
C$0.0672533
1 MarsDAO(MDAO) u BDT
5.9703258
1 MarsDAO(MDAO) u NGN
75.5230014
1 MarsDAO(MDAO) u COP
$197.1483854
1 MarsDAO(MDAO) u ZAR
R.0.868893
1 MarsDAO(MDAO) u UAH
2.0298715
1 MarsDAO(MDAO) u VES
Bs7.31441
1 MarsDAO(MDAO) u CLP
$47.76457
1 MarsDAO(MDAO) u PKR
Rs13.8905064
1 MarsDAO(MDAO) u KZT
26.5061455
1 MarsDAO(MDAO) u THB
฿1.5885524
1 MarsDAO(MDAO) u TWD
NT$1.5104993
1 MarsDAO(MDAO) u AED
د.إ0.1801603
1 MarsDAO(MDAO) u CHF
Fr0.039272
1 MarsDAO(MDAO) u HKD
HK$0.382902
1 MarsDAO(MDAO) u AMD
֏18.7793795
1 MarsDAO(MDAO) u MAD
.د.م0.4437736
1 MarsDAO(MDAO) u MXN
$0.9199466
1 MarsDAO(MDAO) u SAR
ريال0.1840875
1 MarsDAO(MDAO) u PLN
0.1796694
1 MarsDAO(MDAO) u RON
лв0.2140324
1 MarsDAO(MDAO) u SEK
kr0.4643914
1 MarsDAO(MDAO) u BGN
лв0.0824712
1 MarsDAO(MDAO) u HUF
Ft16.6969817
1 MarsDAO(MDAO) u CZK
1.0333445
1 MarsDAO(MDAO) u KWD
د.ك0.01497245
1 MarsDAO(MDAO) u ILS
0.1659242
1 MarsDAO(MDAO) u AOA
Kz44.9129319
1 MarsDAO(MDAO) u BHD
.د.ب0.01845784
1 MarsDAO(MDAO) u BMD
$0.04909
1 MarsDAO(MDAO) u DKK
kr0.3146669
1 MarsDAO(MDAO) u HNL
L1.2935215
1 MarsDAO(MDAO) u MUR
2.2507765
1 MarsDAO(MDAO) u NAD
$0.8693839
1 MarsDAO(MDAO) u NOK
kr0.4923727
1 MarsDAO(MDAO) u NZD
$0.083453
1 MarsDAO(MDAO) u PAB
B/.0.04909
1 MarsDAO(MDAO) u PGK
K0.2056871
1 MarsDAO(MDAO) u QAR
ر.ق0.1786876
1 MarsDAO(MDAO) u RSD
дин.4.9453266

Za dublje razumijevanje MarsDAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MarsDAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MarsDAO

Koliko MarsDAO (MDAO) vrijedi danas?
Cijena MDAO uživo u USD je 0.04909 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MDAO u USD?
Trenutačna cijena MDAO u USD je $ 0.04909. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MarsDAO?
Tržišna kapitalizacija za MDAO je $ 3.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MDAO?
Količina u optjecaju za MDAO je 70.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MDAO?
MDAO je postigao ATH cijenu od 0.6465163509478522 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MDAO?
MDAO je vidio ATL cijenu od 0.02174529085090852 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MDAO?
24-satni obujam trgovanja za MDAO je $ 22.92K USD.
Hoće li MDAO još narasti ove godine?
MDAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MDAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

