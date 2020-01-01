MagicCraft (MCRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MagicCraft (MCRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MagicCraft (MCRT) Informacije Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Službena web stranica: https://www.magiccraft.io Bijela knjiga: https://docs.magiccraft.io Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Kupi MCRT odmah!

MagicCraft (MCRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MagicCraft (MCRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Ukupna količina: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Količina u optjecaju: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Povijesni maksimum: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 Povijesni minimum: $ 0.000397584586114562 $ 0.000397584586114562 $ 0.000397584586114562 Trenutna cijena: $ 0.000404 $ 0.000404 $ 0.000404 Saznajte više o cijeni MagicCraft (MCRT)

MagicCraft (MCRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MagicCraft (MCRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MCRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MCRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MCRT tokena, istražite MCRT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MCRT Jeste li zainteresirani za dodavanje MagicCraft (MCRT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MCRT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MCRT na MEXC-u odmah!

MagicCraft (MCRT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MCRT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MCRT povijest cijena odmah!

MCRT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MCRT? Naša MCRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MCRT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!