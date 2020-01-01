mCoin (MCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u mCoin (MCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

mCoin (MCOIN) Informacije MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems. Službena web stranica: https://m20chain.com/ Bijela knjiga: https://m20chain.com/whitepaper Istraživač blokova: https://explorer.m20chain.com/ Kupi MCOIN odmah!

mCoin (MCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za mCoin (MCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.08M $ 38.08M $ 38.08M Povijesni maksimum: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Povijesni minimum: $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 Trenutna cijena: $ 0.07616 $ 0.07616 $ 0.07616 Saznajte više o cijeni mCoin (MCOIN)

mCoin (MCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike mCoin (MCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MCOIN tokena, istražite MCOIN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MCOIN Jeste li zainteresirani za dodavanje mCoin (MCOIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MCOIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

mCoin (MCOIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MCOIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MCOIN povijest cijena odmah!

MCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MCOIN? Naša MCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

